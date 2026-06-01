Сибіга: для зриву параду в Москві 9 травня Україні було достатньо дозволити йому відбутися

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголошує на важливості асиметричної відповіді української сторони на дії агресора та навів як приклад проведення параду в Москві 9 травня.

"У когнітивній війні з’ясувалося, що для зриву путінського параду на Красній площі 9 травня Україні не потрібно завдавати по ньому ударів – достатньо дозволити йому відбутися. Це лише одна ознака нашої системної експертизи у протидії дезінформації та гібридній війні. Асиметричні переваги України народилися під ударами. Але найкращим доказом їхньої ефективності є те, що Росія втрачає ініціативу та будь-які перспективи на полі бою, занурюється в глибоку економічну рецесію та постає перед політичною кризою, що назріває", – написав Сибіга в Х у понеділок.

Він зазначив, що українська сторона від самого початку війни з РФ усвідомлювала, що її ресурси не є рівними ресурсам противника і вона не зможе перемогти у прямому зіткненні, і тому роками розробляла асиметричні рішення, які тепер є її найбільшою силою. Міністр зазначив, що завдяки цьому просування РФ на суші зупинилося, Чорноморський флот противника частково знищений, частково нейтралізований, а у небі дрони-перехоплювачі нейтралізують 92% російських бойових дронів.

"Зараз мета полягає в тому, щоб разом із європейськими партнерами розробити власний захист від балістики. Це питання стратегічної автономії", – наголосив Сибіга.

Коментуючи далекобійні удари по РФ, він зазначив, що "безпечних місць у Росії більше немає. Очевидно, це не те, на що розраховував Путін, коли нападав на Україну".

"Такий самий асиметричний підхід ми застосовуємо і в дипломатії. Коли світ висловив глибоку стурбованість іранськими ударами у Затоці, Україна почала діяти. Ми продемонстрували не лише країнам Затоки, а й усьому світу нову роль України як надійного безпекового партнера… В енергетиці жахливі російські бомбардування минулими зимами навчили нас децентралізувати систему та будувати стійкі підходи. Тепер ми готові ділитися цим досвідом з іншими", – зазначив очільник українського зовнішньополітичного відомства.

Як повідомлялося, триденне перемир’я між Україною та Росією 9-11 травня анонсував президент США Дональд Трамп, а потім підтвердив і президент України Володимир Зеленський. 8 травня Зеленський підписав указ №374, яким виключив територіальний квадрат Красної площі у Москві з плану застосування українського озброєння на час проведення параду 9 травня 2026 року. Згідно з документом, оприлюдненому на офіційному сайті глави держави, рішення прийнято "з гуманітарною метою, окресленою в переговорах з американською стороною 8 травня 2026 року". Після заходу в Москві радник президента України зі стратегічних питань Олександр Камишін заявив, що РФ "не мала що показати на параді, окрім жалюгідної копії лише одного з наших українських ракетних дронів".