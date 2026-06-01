Інтерфакс-Україна
Політика
15:10 01.06.2026

Сибіга: для зриву параду в Москві 9 травня Україні було достатньо дозволити йому відбутися

2 хв читати
Сибіга: для зриву параду в Москві 9 травня Україні було достатньо дозволити йому відбутися
Фото: https://mfa.gov.ua/

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголошує на важливості асиметричної відповіді української сторони на дії агресора та навів як приклад проведення параду в Москві 9 травня.

"У когнітивній війні з’ясувалося, що для зриву путінського параду на Красній площі 9 травня Україні не потрібно завдавати по ньому ударів – достатньо дозволити йому відбутися. Це лише одна ознака нашої системної експертизи у протидії дезінформації та гібридній війні. Асиметричні переваги України народилися під ударами. Але найкращим доказом їхньої ефективності є те, що Росія втрачає ініціативу та будь-які перспективи на полі бою, занурюється в глибоку економічну рецесію та постає перед політичною кризою, що назріває", – написав Сибіга в Х у понеділок.

Він зазначив, що українська сторона від самого початку війни з РФ усвідомлювала, що її ресурси не є рівними ресурсам противника і вона не зможе перемогти у прямому зіткненні, і тому роками розробляла асиметричні рішення, які тепер є її найбільшою силою. Міністр зазначив, що завдяки цьому просування РФ на суші зупинилося, Чорноморський флот противника частково знищений, частково нейтралізований, а у небі дрони-перехоплювачі нейтралізують 92% російських бойових дронів.

"Зараз мета полягає в тому, щоб разом із європейськими партнерами розробити власний захист від балістики. Це питання стратегічної автономії", – наголосив Сибіга.

Коментуючи далекобійні удари по РФ, він зазначив, що "безпечних місць у Росії більше немає. Очевидно, це не те, на що розраховував Путін, коли нападав на Україну".

"Такий самий асиметричний підхід ми застосовуємо і в дипломатії. Коли світ висловив глибоку стурбованість іранськими ударами у Затоці, Україна почала діяти. Ми продемонстрували не лише країнам Затоки, а й усьому світу нову роль України як надійного безпекового партнера… В енергетиці жахливі російські бомбардування минулими зимами навчили нас децентралізувати систему та будувати стійкі підходи. Тепер ми готові ділитися цим досвідом з іншими", – зазначив очільник українського зовнішньополітичного відомства.

Як повідомлялося, триденне перемир’я між Україною та Росією 9-11 травня анонсував президент США Дональд Трамп, а потім підтвердив і президент України Володимир Зеленський. 8 травня Зеленський підписав указ №374, яким виключив територіальний квадрат Красної площі у Москві з плану застосування українського озброєння на час проведення параду 9 травня 2026 року. Згідно з документом, оприлюдненому на офіційному сайті глави держави, рішення прийнято "з гуманітарною метою, окресленою в переговорах з американською стороною 8 травня 2026 року". Після заходу в Москві радник президента України зі стратегічних питань Олександр Камишін заявив, що РФ "не мала що показати на параді, окрім жалюгідної копії лише одного з наших українських ракетних дронів".

Теги: #атаки_рф #сибіга #парад

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:42 01.06.2026
Окупанти завдали ракетного удару по Мерефі під Харковом, про постраждалих наразі не відомо – обладміністрація

Окупанти завдали ракетного удару по Мерефі під Харковом, про постраждалих наразі не відомо – обладміністрація

10:43 01.06.2026
Сибіга заявив про готовність МЗС сприяти просуванню української книги за кордоном

Сибіга заявив про готовність МЗС сприяти просуванню української книги за кордоном

10:35 01.06.2026
Внаслідок атак є нові знеструмлення споживачів у семи областях – "Укренерго"

Внаслідок атак є нові знеструмлення споживачів у семи областях – "Укренерго"

19:03 31.05.2026
Одна людина загинула, дев'ятеро поранені внаслідок російських атак на Дніпропетровщину – ОВА

Одна людина загинула, дев'ятеро поранені внаслідок російських атак на Дніпропетровщину – ОВА

17:25 31.05.2026
Окупанти атакували автомобіль поліції в Херсоні, троє правоохоронців отримали контузії та поранення

Окупанти атакували автомобіль поліції в Херсоні, троє правоохоронців отримали контузії та поранення

14:48 29.05.2026
Україна готує детальні пропозиції для нового європейського санкційного пакету проти РФ – Зеленський

Україна готує детальні пропозиції для нового європейського санкційного пакету проти РФ – Зеленський

11:44 29.05.2026
Сибіга заявив про готовність України до співпраці з Румунією для захисту від безпекових загроз

Сибіга заявив про готовність України до співпраці з Румунією для захисту від безпекових загроз

11:34 29.05.2026
Сибіга: Є доручення президента щодо заміни послів України в низці держав

Сибіга: Є доручення президента щодо заміни послів України в низці держав

10:02 29.05.2026
Очікуємо тепер, що глобальна спільнота посилить тиск на агресора, – Сибіга після засідання Радбезу ООН

Очікуємо тепер, що глобальна спільнота посилить тиск на агресора, – Сибіга після засідання Радбезу ООН

18:56 27.05.2026
Сибіга розпочав візит на Кіпр із переговорів з нідерландським колегою

Сибіга розпочав візит на Кіпр із переговорів з нідерландським колегою

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: нам потрібно побачити американську переговорну групу в Україні, вони тут ніколи ще не були

Фон дер Ляєн: немає зв'язку між розмороженням фондів для Угорщини та вступом України в ЄС

Мадяр: очікуємо, що Київ надасть гарантії угорській меншині розмовляти їх мовою, зв'язку між розблокуванням фінансів та вступом України в ЄС немає

Мадяр готовий зустрітися з Зеленським після технічних консультацій у справах угорських меншин "десь в угорськомовних регіонах України"

Керівництво РФ шукає слабких переговорників і не готове до миру – голова КБФ Яценюк

ОСТАННЄ

У Навроцького хочуть, щоб Зеленський вибачився за присвоєння підрозділу ССО імені "Героїв УПА"

З будівлі люблінської ратуші зняли український прапор – ЗМІ

Голова комітету Ради з питань зовнішньої політики: Україна та Польща мають протидіяти агресії РФ, а не політизувати історію

Обговорення надання притулку українцям, у т. ч. чоловіків призовного віку в ЄС, продовжать у четвер міністри внутрішніх справ ЄС

Зеленський: нам потрібно побачити американську переговорну групу в Україні, вони тут ніколи ще не були

Удар дрону по будинку в Румунії є політичним тиском РФ на країну НАТО, переконаний Зеленський

Лукашенко приписав заяву Бровді про 500 цілей Зеленському і вважає, що українські військові з Білоруссю воювати не хочуть

Посольства Німеччини, Франції та Великої Британії у день Києва заявили про роботу в звичайному режимі

Дробович про заяви Навроцького: Чергова неадекватна реакція, яка демонструє меншовартість політичних фігур в Польщі

Порошенко: Зараз є вікно можливостей, щоб примусити РФ до миру

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА