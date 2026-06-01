Обговорення надання притулку українцям, у т. ч. чоловіків призовного віку в ЄС, продовжать у четвер міністри внутрішніх справ ЄС

Європейський Союз продовжить обговорення питання майбутнього тимчасового притулку для українців, зокрема для чоловіків призивного віку, на рівні міністрів внутрішніх справ країн-членів ЄС на засіданні у четвер.

Про це у понеділок в Брюсселі повідомив речник Європейської комісії з питань внутрішніх справ Маркус Ламмерт, відповідаючи на запитання журналістів щодо продовження режиму тимчасового притулку, термін якого спливає весною наступного року, для чоловіків призовного віку.

"Ви знаєте, що до весни наступного року у нас діє Режим тимчасового захисту. Зараз обговорення тривають з державами-членами щодо того, якими можуть бути наступні кроки, що саме має відбутися після 27 березня (після завершення терміну дії режиму – ІФ-У). У четвер цього тижня відбудеться засідання міністрів внутрішніх справ (країн-членів ЄС – ІФ-У), де це також буде темою для обговорення. На цьому етапі я не можу сказати більше щодо будь-яких планів чи пропозицій, які ми запропонуємо", – пояснив він.

Водночас Ламмерт наголосив, що підтримка України з боку ЄС непохитна. "Протягом останніх років ЄС надав притулок приблизно 4 млн біженців згідно з Директивою про тимчасовий захист", – деталізував речник Європейської комісії.