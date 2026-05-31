Інтерфакс-Україна
Політика
18:56 31.05.2026

Зеленський: нам потрібно побачити американську переговорну групу в Україні, вони тут ніколи ще не були

2 хв читати
Президент України Володимир Зеленський
Президент України Володимир Зеленський | Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/19298

Президент України Володимир Зеленський розраховує, що посланці президента США Дональда Трампа Стівен Віткофф та Джаред Кушнер, які брали участь в переговорах з РФ щодо припинення війни, приїдуть до Києва.

"Я сподіваюся, що вони знайдуть можливість приїхати сюди через два тижні. Принаймні я отримав повідомлення від моєї переговорної групи, вони сказали мені, що мали контакти зі Стівом і Джаредом, і вони сказали, що готові приїхати до України та поговорити, якщо… сьогодні "якщо" означає Близький Схід. Тож я не знаю, що буде на Близькому Сході, і як наблизитися до переговорів, позитивних – знову ж таки, я сподіваюся на це", – сказав Зеленський в інтерв’ю CBS News, опублікованому в неділю.

Він наголосив, що Кушнер і Віткофф вже були в РФ, а в Україні – ще жодного разу. "Я думаю, що нам потрібно побачити американську переговорну групу в Україні. Вони ніколи тут не були. Я думаю, що це важливо не тільки для нас. Їм корисно розуміти, бачити, бачити людей, що їхнє життя триває, але ми хочемо зупинити цю війну. Це значить зупинити Росію. Вони кілька разів були в Москві. Я вже казав про це раніше: якщо вони хочуть цього разу поїхати до Москви, їм потрібно приїхати до Києва, а потім поїхати до Москви. Я думаю, це буде корисно", – додав Зеленський.

Як повідомлялося, Зеленський на початку травня заявляв, що візит Віткоффа та Кушнера до Києва очікується на рубежі весни-літа. В середині місяця заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква заявив, що запрошення Віткоффа та Кушнера до столиці України залишається в силі.

Теги: #переговори #делегація_сша #трамп #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:01 31.05.2026
РФ почала втрачати ініціативу на полі бою в грудні, слід скористатися вікном для переговорів – Зеленський

РФ почала втрачати ініціативу на полі бою в грудні, слід скористатися вікном для переговорів – Зеленський

18:36 31.05.2026
Удар дрону по будинку в Румунії є політичним тиском РФ на країну НАТО, переконаний Зеленський

Удар дрону по будинку в Румунії є політичним тиском РФ на країну НАТО, переконаний Зеленський

15:47 31.05.2026
Постраждалих внаслідок російського удару по Дніпру нема – Зеленський

Постраждалих внаслідок російського удару по Дніпру нема – Зеленський

12:06 31.05.2026
Росія намагається схилити Україну до фальшивого миру, цей сценарій неприйнятний – Ахметов

Росія намагається схилити Україну до фальшивого миру, цей сценарій неприйнятний – Ахметов

11:31 31.05.2026
Росія за тиждень застосувала проти українців 2300 ударних дронів та 108 ракет – Зеленський

Росія за тиждень застосувала проти українців 2300 ударних дронів та 108 ракет – Зеленський

21:01 30.05.2026
Кожен сусід Росії почув слова про Вірменію, нам всім треба більше працювати над спільною безпекою – Зеленський

Кожен сусід Росії почув слова про Вірменію, нам всім треба більше працювати над спільною безпекою – Зеленський

14:55 30.05.2026
Зеленський провів спеціальну нараду щодо завдань в умовах війни

Зеленський провів спеціальну нараду щодо завдань в умовах війни

19:03 29.05.2026
Під час атаки 24 травня ворог хотів зупинити лінії "101" та "112" у Києві – ДСНС

Під час атаки 24 травня ворог хотів зупинити лінії "101" та "112" у Києві – ДСНС

16:01 29.05.2026
Мадяр готовий зустрітися з Зеленським після технічних консультацій у справах угорських меншин "десь в угорськомовних регіонах України"

Мадяр готовий зустрітися з Зеленським після технічних консультацій у справах угорських меншин "десь в угорськомовних регіонах України"

15:26 29.05.2026
Зеленський ввів до Ставки Верховного головнокомандувача міністра фінансів і голову комітету ради з нацбезпеки

Зеленський ввів до Ставки Верховного головнокомандувача міністра фінансів і голову комітету ради з нацбезпеки

ВАЖЛИВЕ

Фон дер Ляєн: немає зв'язку між розмороженням фондів для Угорщини та вступом України в ЄС

Мадяр: очікуємо, що Київ надасть гарантії угорській меншині розмовляти їх мовою, зв'язку між розблокуванням фінансів та вступом України в ЄС немає

Мадяр готовий зустрітися з Зеленським після технічних консультацій у справах угорських меншин "десь в угорськомовних регіонах України"

Керівництво РФ шукає слабких переговорників і не готове до миру – голова КБФ Яценюк

Умєров у Берліні обговорив перемовний процес, а також Drone Deal – речниця

ОСТАННЄ

Лукашенко приписав заяву Бровді про 500 цілей Зеленському і вважає, що українські військові з Білоруссю воювати не хочуть

Посольства Німеччини, Франції та Великої Британії у день Києва заявили про роботу в звичайному режимі

Дробович про заяви Навроцького: Чергова неадекватна реакція, яка демонструє меншовартість політичних фігур в Польщі

Порошенко: Зараз є вікно можливостей, щоб примусити РФ до миру

Червак про заяви Навроцького: Польським політикам час припинити диктувати Україні, кого вважати героями

МЗС України: Присвоєння почесного звання підрозділу не мало на меті образити Польщу, не можемо дозволити сваркам через минуле підірвати наш спротив спільному ворогу зараз

Анкара після удару по турецькому судну закликала "уникати кроків, що призводять до неконтрольованої ескалації" в Чорному морі

Фінляндія направить Україні додаткову військову допомогу – міністр оборони

Голова ЄК і прем'єр Угорщини погодили умови для розблокування заморожених 16,4 млрд євро

Лукашенко заявив, що Макрон у розмові з ним не відкинув зустрічі з Путіним у Мінську

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА