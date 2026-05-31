Зеленський: нам потрібно побачити американську переговорну групу в Україні, вони тут ніколи ще не були

Президент України Володимир Зеленський розраховує, що посланці президента США Дональда Трампа Стівен Віткофф та Джаред Кушнер, які брали участь в переговорах з РФ щодо припинення війни, приїдуть до Києва.

"Я сподіваюся, що вони знайдуть можливість приїхати сюди через два тижні. Принаймні я отримав повідомлення від моєї переговорної групи, вони сказали мені, що мали контакти зі Стівом і Джаредом, і вони сказали, що готові приїхати до України та поговорити, якщо… сьогодні "якщо" означає Близький Схід. Тож я не знаю, що буде на Близькому Сході, і як наблизитися до переговорів, позитивних – знову ж таки, я сподіваюся на це", – сказав Зеленський в інтерв’ю CBS News, опублікованому в неділю.

Він наголосив, що Кушнер і Віткофф вже були в РФ, а в Україні – ще жодного разу. "Я думаю, що нам потрібно побачити американську переговорну групу в Україні. Вони ніколи тут не були. Я думаю, що це важливо не тільки для нас. Їм корисно розуміти, бачити, бачити людей, що їхнє життя триває, але ми хочемо зупинити цю війну. Це значить зупинити Росію. Вони кілька разів були в Москві. Я вже казав про це раніше: якщо вони хочуть цього разу поїхати до Москви, їм потрібно приїхати до Києва, а потім поїхати до Москви. Я думаю, це буде корисно", – додав Зеленський.

Як повідомлялося, Зеленський на початку травня заявляв, що візит Віткоффа та Кушнера до Києва очікується на рубежі весни-літа. В середині місяця заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква заявив, що запрошення Віткоффа та Кушнера до столиці України залишається в силі.