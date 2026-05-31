Інтерфакс-Україна
18:36 31.05.2026

Удар дрону по будинку в Румунії є політичним тиском РФ на країну НАТО, переконаний Зеленський

Удар дрону по будинку в Румунії є політичним тиском РФ на країну НАТО, переконаний Зеленський
Президент України Володимир Зеленський розцінює удар російського дрона по багатоквартирному будинку в румунському Галаці як політичний тиск на країну НАТО з метою завадити допомозі Україні.

"Це не перший раз, коли він (Володимир Путін – ІФ-У) чинить такий тиск. Я думаю, що це політичний тиск. Це послання від Росії: не допомагайте Україні. Я думаю, що це найпоширеніше значення, яке він використовував: не допомагайте Україні, чи я зроблю це", – сказав Зеленський в інтерв’ю CBS News, опублікованому в неділю.

Президент України зазначив, що російські дрони вже перетинали кордони Румунії та Польщі раніше.

"Росія використовує це лише для політичних атак та тиску зброєю на країни НАТО, щоб подивитися на реакцію. Тож реакція, я думаю, має бути сильнішою завдяки єдності країн НАТО. І я думаю, що Путін порівнює, як ця реакція змінилася протягом цього року чи двох років, трьох років... і він також проводить випробування протиповітряної оборони інших країн, країн НАТО, які межують з нами або межують з Білоруссю чи Росією. Тож він перевіряє, яка у них є протиповітряна оборона, чи зможуть вони знищити всі ракети чи дрони", – сказав він.

Також Зеленський повідомив, що українська сторона повідомила румунську про рух російських безпілотників в їх бік. "Ми передали ці послання нашим румунським партнерам вночі. Зазвичай ми намагаємося впіймати всі дрони, навіть коли вони летять у напрямку інших країн, таких як Румунія, Молдова або Польща, ми намагаємося впіймати всі все. Якщо нам це не вдається, звичайно, ми передаємо ці повідомлення нашим партнерам. Ми намагаємося допомогти їм, і те саме стосується країн Балтії, Естонії, Литви, Латвії", – додав президент України.

Як повідомлялося, безпілотник з вибуховим зарядом врізався в ніч на п’ятницю близько 2:00 у багатоквартирний будинок у Галаці. Після удару стався вибух та пожежа в квартирі на 10 поверсі. Близько 70 людей було евакуйовано або самостійно евакуювалися з будівлі. Двоє людей отримали поранення та були доставлені до клінічної лікарні швидкої допомоги галацького повлу.

Це перший випадок, коли російський дрон пошкодив житловий будинок у державі-лені НАТО, та вперше, коли унаслідок атаки є потерпілі. Житлова забудова Галацу розташована за 13 км до кордону України.

Президент Румунії Нікушор Дан обговорив із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте інцидент у Галаці, який він назвав "найсерйознішим інцидентом у сфері безпеки, що стався на території Румунії з початку загарбницької війни Росії проти України". У свою чергу Рютте висловив "абсолютну солідарність" Альянсу з Румунією та підтвердив, що НАТО "готовий захищати кожен сантиметр території союзників".

Зеленський заявив, що Україна готова докластися до посилення румунської протиповітряної оборони. Дан підтвердив домовленість Румунії з Україною про співпрацю в сфері виробництва дронів.

