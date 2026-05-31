Лукашенко приписав заяву Бровді про 500 цілей Зеленському і вважає, що українські військові з Білоруссю воювати не хочуть

Олександр Лукашенко прокоментував заяву командувача Сил безпілотних систем Збройних сил України Роберта "Мадяра" Бровді про наявність плану нанесення низки ударів по 500 цілях на території Білорусі, якщо та наважиться вступити у війну проти України на боці РФ, твердженням, що її зробив насправді президент України Володимир Зеленський, а українські військові буцімто війни з Білоруссю не хочуть, і при цьому принизливо про них висловився.

"Вони може й визначили 500 цілей – дякую, що у нас 500 цілей для них є. У нас є одна ціль дуже серйозна, з точними координатами і зовсім недалеко від Білорусі. Це ж вони теж розуміють. Це перше. Друге: балаканина президента – нехай мене Володимир Олександрович вибачить за це, але це балаканина якась – і позиція військових різняться. Військові України жодної війни з Білоруссю не хочуть", – сказав Лукашенко, відповідаючи на запитання працівників білоруського пропагандистського телеканалу.

Обґрунтовуючи своє припущення, він заявив, що українські військові "розуміють, що це 1000 км. додаткового фронту, кордону, і непростий кордон Білорусі та України". "Їм це треба? Ні", – сказав Лукашенко.

Також самопроголошений керівник Білорусі дав зрозуміти, що на підконтрольній йому території насправді більше 500 цілей, які можуть бути цікаві українській розвідці: "вони, бачите, 500 цілей бачать, напевно, якщо не сліпий, то й більше побачить".

При цьому він спробував знецінювально висловитися на адресу українських військових. "Він (вірогідно, Зеленський – ІФ-У) має розуміти, що ми бачимо, хто стоїть на кордоні з того боку. Це ж люди, спіймані на вулицях, бідолахи, України та воїни так званої територіальної оборони – вчорашні робітники, механізатори, колгоспники тощо. Це що за воїни, це гарматне м’ясо. Тому ми чудово бачимо: це балаканина", – сказав Лукашенко.

Як повідомлялося, речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" спростував заяви режиму Лукашенка про нібито щоденні спроби перетину українськими безпілотниками кордону Білорусі. "Чергова спроба білорусі звинуватити в чомусь Україну і перекинути на нас відповідальність. При цьому вкотре зазначити про відсутність загроз для України з боку білорусі. Це вже було, це ми проходили і пам’ятаємо", – заявив він.

Демченко додав, що білоруське ППО "певно може фіксувати тільки українські засоби, бо те, що залітає в Україну з Білорусі, вони чомусь не фіксують".

Після цього командувач СБС Бровді повідомив про наявність плану нанесення низки ударів по території Білорусі, якщо та наважиться вступити у війну проти України на боці РФ. "Пес, що лає, не кусає. Птах хижий не такий. Перші 500 цілей вже на олівці. Безкоштовна і дуже практична порада: не лізь у очі Україні", – написав Бровді в Телеграм у вівторок, коментуючи останні заяви Лукашенка щодо України.