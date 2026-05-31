Інтерфакс-Україна
Політика
15:45 31.05.2026

Лукашенко приписав заяву Бровді про 500 цілей Зеленському і вважає, що українські військові з Білоруссю воювати не хочуть

3 хв читати
Лукашенко приписав заяву Бровді про 500 цілей Зеленському і вважає, що українські військові з Білоруссю воювати не хочуть

Олександр Лукашенко прокоментував заяву командувача Сил безпілотних систем Збройних сил України Роберта "Мадяра" Бровді про наявність плану нанесення низки ударів по 500 цілях на території Білорусі, якщо та наважиться вступити у війну проти України на боці РФ, твердженням, що її зробив насправді президент України Володимир Зеленський, а українські військові буцімто війни з Білоруссю не хочуть, і при цьому принизливо про них висловився.

"Вони може й визначили 500 цілей – дякую, що у нас 500 цілей для них є. У нас є одна ціль дуже серйозна, з точними координатами і зовсім недалеко від Білорусі. Це ж вони теж розуміють. Це перше. Друге: балаканина президента – нехай мене Володимир Олександрович вибачить за це, але це балаканина якась – і позиція військових різняться. Військові України жодної війни з Білоруссю не хочуть", – сказав Лукашенко, відповідаючи на запитання працівників білоруського пропагандистського телеканалу.

Обґрунтовуючи своє припущення, він заявив, що українські військові "розуміють, що це 1000 км. додаткового фронту, кордону, і непростий кордон Білорусі та України". "Їм це треба? Ні", – сказав Лукашенко.

Також самопроголошений керівник Білорусі дав зрозуміти, що на підконтрольній йому території насправді більше 500 цілей, які можуть бути цікаві українській розвідці: "вони, бачите, 500 цілей бачать, напевно, якщо не сліпий, то й більше побачить".

При цьому він спробував знецінювально висловитися на адресу українських військових. "Він (вірогідно, Зеленський – ІФ-У) має розуміти, що ми бачимо, хто стоїть на кордоні з того боку. Це ж люди, спіймані на вулицях, бідолахи, України та воїни так званої територіальної оборони – вчорашні робітники, механізатори, колгоспники тощо. Це що за воїни, це гарматне м’ясо. Тому ми чудово бачимо: це балаканина", – сказав Лукашенко.

Як повідомлялося, речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" спростував заяви режиму Лукашенка про нібито щоденні спроби перетину українськими безпілотниками кордону Білорусі. "Чергова спроба білорусі звинуватити в чомусь Україну і перекинути на нас відповідальність. При цьому вкотре зазначити про відсутність загроз для України з боку білорусі. Це вже було, це ми проходили і пам’ятаємо", – заявив він.

Демченко додав, що білоруське ППО "певно може фіксувати тільки українські засоби, бо те, що залітає в Україну з Білорусі, вони чомусь не фіксують".

Після цього командувач СБС Бровді повідомив про наявність плану нанесення низки ударів по території Білорусі, якщо та наважиться вступити у війну проти України на боці РФ. "Пес, що лає, не кусає. Птах хижий не такий. Перші 500 цілей вже на олівці. Безкоштовна і дуже практична порада: не лізь у очі Україні", – написав Бровді в Телеграм у вівторок, коментуючи останні заяви Лукашенка щодо України.

Теги: #білорусь #війна #лукашенко #бровді

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:06 31.05.2026
Росія намагається схилити Україну до фальшивого миру, цей сценарій неприйнятний – Ахметов

Росія намагається схилити Україну до фальшивого миру, цей сценарій неприйнятний – Ахметов

14:55 30.05.2026
Зеленський провів спеціальну нараду щодо завдань в умовах війни

Зеленський провів спеціальну нараду щодо завдань в умовах війни

03:22 30.05.2026
Витрати РФ на війну в Україні перевищать бюджет щонайменше на $28 млрд – ЗМІ

Витрати РФ на війну в Україні перевищать бюджет щонайменше на $28 млрд – ЗМІ

01:33 30.05.2026
Сили оборони відбили з початку доби 228 ворожих атак – Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 228 ворожих атак – Генштаб

18:02 29.05.2026
Лукашенко заявив, що Макрон у розмові з ним не відкинув зустрічі з Путіним у Мінську

Лукашенко заявив, що Макрон у розмові з ним не відкинув зустрічі з Путіним у Мінську

15:48 29.05.2026
Загрозлива активність в Білорусі спостерігається, але готовності нападу звідти наразі не видно – радник міністра оборони

Загрозлива активність в Білорусі спостерігається, але готовності нападу звідти наразі не видно – радник міністра оборони

14:17 29.05.2026
До відома: про пресконференцію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Посилення ворожих наративів про, нібито, небажання Президента України завершувати війну і "провокування" Білорусі"

До відома: про пресконференцію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Посилення ворожих наративів про, нібито, небажання Президента України завершувати війну і "провокування" Білорусі"

13:07 29.05.2026
В "Орєшніку" знайшли лише російські та білоруські компоненти – радник президента

В "Орєшніку" знайшли лише російські та білоруські компоненти – радник президента

11:15 29.05.2026
Сибіга: Плануємо розширення повноваження призначеного посла, відповідального за питання Білорусі

Сибіга: Плануємо розширення повноваження призначеного посла, відповідального за питання Білорусі

01:21 29.05.2026
Постпред в ООН Мельник попередив про "руйнівні наслідки" для Білорусі у разі її залучення до війни проти України

Постпред в ООН Мельник попередив про "руйнівні наслідки" для Білорусі у разі її залучення до війни проти України

ВАЖЛИВЕ

Фон дер Ляєн: немає зв'язку між розмороженням фондів для Угорщини та вступом України в ЄС

Мадяр: очікуємо, що Київ надасть гарантії угорській меншині розмовляти їх мовою, зв'язку між розблокуванням фінансів та вступом України в ЄС немає

Мадяр готовий зустрітися з Зеленським після технічних консультацій у справах угорських меншин "десь в угорськомовних регіонах України"

Керівництво РФ шукає слабких переговорників і не готове до миру – голова КБФ Яценюк

Умєров у Берліні обговорив перемовний процес, а також Drone Deal – речниця

ОСТАННЄ

Посольства Німеччини, Франції та Великої Британії у день Києва заявили про роботу в звичайному режимі

Дробович про заяви Навроцького: Чергова неадекватна реакція, яка демонструє меншовартість політичних фігур в Польщі

Порошенко: Зараз є вікно можливостей, щоб примусити РФ до миру

Червак про заяви Навроцького: Польським політикам час припинити диктувати Україні, кого вважати героями

МЗС України: Присвоєння почесного звання підрозділу не мало на меті образити Польщу, не можемо дозволити сваркам через минуле підірвати наш спротив спільному ворогу зараз

Анкара після удару по турецькому судну закликала "уникати кроків, що призводять до неконтрольованої ескалації" в Чорному морі

Фінляндія направить Україні додаткову військову допомогу – міністр оборони

Голова ЄК і прем'єр Угорщини погодили умови для розблокування заморожених 16,4 млрд євро

Залужний наполягає на розбудові системи колективної безпеки у Чорноморському регіоні

Порошенко і Зеленський під час зустрічі говорили про шляхи закінчення війни

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА