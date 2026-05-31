Посольства Німеччини, Франції та Великої Британії у день Києва заявили про роботу в звичайному режимі

Посольства Німеччини, Франції та Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в України продовжують працювати у звичайному режимі, йдеться у спільній заяві дипломатичних установ, оприлюдненій в неділю, в День Києва.

"Ми тут, дорогий Києве. Ти став нам другим домом, і тебе неможливо не любити. Твоїх прекрасних, мужніх людей, які повертають світло навіть після найтемніших ночей. Твою відкритість світу й віру – у часи випробувань. Твою впертість і боротьбу за свободу. Ми віримо в твоє майбутнє і пишаємося бути поруч із тобою. Непохитно твої, Посольство Німеччини, Посольство Франції, Посольство Великої Британії", – йдеться в повідомленні, оприлюдненому посольством Німеччини в неділю у соцмережах.

У дипустановах наголосили, що пишаються можливості підтримувати Україну "в цей час випробувань".

Як повідомлялося, глава МЗС РФ Сергій Лавров під час телефонної розмови з держсекретарем США Марко Рубіо "офіційно довів" до американської сторони, що російська армія "приступає" до системних ударів по об’єктах у Києві, які нібито використовують для потреб ЗСУ.

25 травня МЗС РФ заявило про намір "послідовно завдавати системних ударів" по підприємствах українського оборонно-промислового комплексу, зокрема в Києві. Також у заяві згадуються можливі удари по "центрах ухвалення рішень" та командних пунктах. Окремо МЗС РФ попередило іноземних громадян та дипломатичні місії про необхідність покинути Київ, а жителів столиці – уникати об’єктів військової та адміністративної інфраструктури.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що російські погрози нових ударів по Києву мають на меті залякати західних дипломатів, але Україна не очікує, що цей шантаж спрацює. Пізніше він подякував державам-членам ООН за їх принципове засудження погроз РФ щодо дипломатичних місій у Києві.

Посли країн G7 (Велика Британія, Німеччина, Італія, Канада, США, Франція та Японія) на тлі погроз РФ щодо ударів по Києву 28 травня запевнили, що продовжують свою роботу в Україні.