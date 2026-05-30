Дробович про заяви Навроцького: Чергова неадекватна реакція, яка демонструє меншовартість політичних фігур в Польщі

Фото: Костянтин Поліщук

Голова Центру прав людини та меморіалізації війни Київської школи економіки, екс-голова Українського інституту національної пам’яті (УІНП) Антон Дробович вважає, що Україні потрібно максимально переводити історичну дискусію з Польщею в конструктивне русло.

"Є такі медично-психологічні стани, коли люди на чомусь зациклені і це вже відхилення від норми. Об’єктивний аналіз не дає зрозуміти, чому загострення відбувається. Ми бачимо чергову неадекватну реакцію, яка демонструє меншовартість політичних фігур в Польщі, зокрема президента Навроцького. Уявіть собі, є сусіди, у кожного своє господарство і своя територія, і інший сусуд постійно зазирає через паркан і дивиться, хто там що робить і роздмухує з цього скандал. Президент України не заглядає за паркан Польші і не дивиться як там на честь "Батальйони хлопські" чи якогось Басая, який вбивав Українців, називають школи чи вулиці. Тому що у нас є чим займатися", – сказав Дробович в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", коментуючи заяви президент Польщі в зв’язку із присвоєнням Окремому центру спеціальних операцій "Північ" ССО ЗСУ почесне найменування "імені Героїв УПА".

Він наголосив, що замість того, щоб дивитися, як Україна називає свої військові підрозділи, Польщі варто подумати, що зробити зі своїми, щоб російські війська не опинилися на їх кордоні.

На запитання, чи правильно реагує Україна на такі заяви зі сторони Польщі, Дробович наголосив, що "нам точно не потрібно конфронтаційна логіка".

"Наразі ситуація виглядає так – є вередливий підліток і спокійний дорослий. Дорослий зайнятий реально важливими справами – захистом Європи і самих себе, а підліток намагається роз’єтрити політичні рани, які насправді уже декілька разів намагалися загоїти. І ця вередливість не пропонує жодного конструктивного порядку денного", – додав він, наголосивши, що уюУкраїні потрібно максимально переводити цю дискумію в конструктивне русло.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський присвоїв почесне найменування "імені Героїв УПА" Окремому центру спеціальних операцій "Північ" Сил спеціальних операцій ЗСУ. У Польщі викликало обурення рішення Володимира Зеленського присвоїти найменування на честь Героїв УПА. Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що президент України, назвавши український підрозділ на честь Героїв УПА, "надав російській пропаганді найкращий матеріал".

Навроцький також запропонував, щоб "одним із пунктів було позбавлення президента Зеленського Ордену Білого Орла".

Державний секретар Міністерства закордонних справ Польщі Марчін Босацький 28 травня під час розмови з послом України в Польщі Василем Боднаром висловив "глибоке незадоволення" рішенням про присвоєння елітному підрозділу Сил спеціальних операцій звання "Героїв УПА".

Ця позиція була також висловлена 29 травня тимчасовим повіреним у справах Польщі в Києві Пйотром Лукасєвичем під час розмови з заступником міністра закордонних справ України Олександром Міщенком.

В Міністерстві закордонних справ України заявили, що ініціюючи присвоєння почесного звання підрозділу Сил спецоперацій звання "Героїв УПА", українські воїни не мали на меті образити дружній польський народ, від українсько-польських суперечок виграє лише Москва.

Голова Організації українських націоналістів (ОУН), перший заступник голови Державного комітету України з питань телебачення і радіомовлення Богдан Червак заявив, що польським політикам час припинити втручатися у внутрішні справи України та диктувати, кого вважати героями.