13:14 30.05.2026

Порошенко: Зараз є вікно можливостей, щоб примусити РФ до миру

Фото: Євросолідарність

Народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко зазначає, що зараз є вузьке вікно можливостей, щоб примусити російську сторону до миру, повідомляється на сайті політсили в суботу.

"В чому особливість поточної ситуації і поточного моменту? Я хочу наголосити, що Україна, Європа і світ ніколи не були так близько до миру, як зараз, у травні 2026-го року. І наше з вами принципове завдання – скористатися цим вузьким вікном можливостей, використати можливості Збройних Сил, українського народу, української влади, Європи, Сполучених Штатів Америки, для того, щоб забезпечити мир", – сказав Порошенко під час виступу на Чорноморському безпековому форумі в Одесі.

За словами політика, Володимиру Путіну "колись дуже подобалась фраза "примусити до миру", і зараз слід зробити все для того, щоб примусити до миру самого Путіна. "Сьогодні це точно можливо. І нам для цього треба використати всі зусилля. Отже, примусимо Путіна, Росію до миру і забезпечимо європейське майбутнє України", – сказав він.

За його словами, перше, що Україні потрібно зараз – це безумовне припинення вогню. "Ми повинні використати інструмент дронових атак Збройних сил, санкції наших партнерів, постачання нової зброї, фінансування України та оборонної промисловості, а також усі козирі, які ми маємо в руках, щоб отримати одну-єдину річ – негайне припинення вогню з боку Росії. І одразу після цього припинення вогню у нас за столом переговорів має бути Європа, тому що так само, як "нічого про Україну без України", так само має бути "нічого про Європу без Європи". У нас повинні бути Сполучені Штати, у нас повинна бути Росія, і ми повинні вести ці переговори, щоб війна була якщо не припинена, то призупинена", – сказав Порошенко.

Теги: #європейська_солідарність #порошенко #вікно_можливостей

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:17 29.05.2026
Порошенко і Зеленський під час зустрічі говорили про шляхи закінчення війни

09:30 29.05.2026
Порошенко передав 15 прально-душових комплексів у 12 підрозділів ЗСУ

13:39 28.05.2026
Порошенко розкритикував урядовий проєкт змін до Держбюджету-2026

20:39 26.05.2026
Порошенко після першої зустрічі з Зеленським віч-на-віч: домовились, що діалог стане постійним

17:35 26.05.2026
ЦВК визнала П'ятигорця обраним нардепом від "Євросолідарності", він офіційно відмовився від мандату

16:47 26.05.2026
Американська Ukraine Focus та Фонд Порошенка передали ЗСУ 51 карету швидкої для евакуації поранених

17:20 25.05.2026
"Євросолідарність" внесла в Раду проєкт змін до бюджету, що передбачає збільшення видатків на безпеку та оборону на 1,6 трлн грн

15:39 22.05.2026
У Будинку профспілок 26 травня на Майдані Незалежності відбудеться вечір памʼяті Степана Кубіва

15:56 20.05.2026
Порошенко з фракцією "Європейської солідарності" приїхав на прощання зі Степаном Кубівим

14:27 19.05.2026
ЄСПЛ прийняв справу Порошенка до розгляду, юридична команда подала ще дві скарги – адвокати

