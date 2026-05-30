Червак про заяви Навроцького: Польським політикам час припинити диктувати Україні, кого вважати героями

Голова Організації українських націоналістів (ОУН), перший заступник голови Державного комітету України з питань телебачення і радіомовлення Богдан Червак заявляє, що польським політикам час припинити втручатися у внутрішні справи України та диктувати, кого вважати героями.

"Нагадаю панові польському президентові. У Польщі, в місті Грубешів, спокійно існує вулиця Станіслава "Рися" Басая. Хто цей чоловік? Справжній кат і військовий злочинець. Підрозділ "Рися" навесні 1944 року влаштував масштабне і криваве полювання на мирних українців Холмщини", – написав Червак в мережі Facebook, коментуючи заяви президент Польщі щодо намірів позбавити президента України ордена Білого Орла через присвоєння елітному елітному Окремому центру спеціальних операцій "Північ" ССО ЗСУ почесне найменування "імені Героїв УПА".

Він задав риторичне запитання: "Чому ж польському місту дозволено увіковічнювати ката, який нищив українських немовлят, а Україна не має права вшановувати бійців, які воювали за незалежність своєї землі?".

Червак наголосив, що не можна однією рукою погрожувати забрати ордени за українських героїв, а іншою – захищати назви вулиць на честь "убивць українських дітей".

На його думку, польським політикам час припинити втручатися у внутрішні справи України та диктувати, кого вважати героями, а кого ні.

"Замість того, щоб повчати суверенну державу, яка веде екзистенційну війну, Варшаві варто зайнятися наведенням порядку у власному домі. Зокрема – переглянути власну лицемірну політику національної пам’яті та прибрати імена кривавих убивць цивільного населення з назв вулиць європейських міст", – написав він.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський присвоїв почесне найменування "імені Героїв УПА" Окремому центру спеціальних операцій "Північ" Сил спеціальних операцій ЗСУ. У Польщі викликало обурення рішення Володимира Зеленського присвоїти найменування на честь Героїв УПА. Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що президент України, назвавши український підрозділ на честь Героїв УПА, "надав російській пропаганді найкращий матеріал".

Навроцький також запропонував, щоб "одним із пунктів було позбавлення президента Зеленського Ордену Білого Орла".

Державний секретар Міністерства закордонних справ Польщі Марчін Босацький 28 травня під час розмови з послом України в Польщі Василем Боднаром висловив "глибоке незадоволення" рішенням про присвоєння елітному підрозділу Сил спеціальних операцій звання "Героїв УПА".

Ця позиція була також висловлена 29 травня тимчасовим повіреним у справах Польщі в Києві Пйотром Лукасєвичем під час розмови з заступником міністра закордонних справ України Олександром Міщенком.

В Міністерстві закордонних справ України заявили, що ініціюючи присвоєння почесного звання підрозділу Сил спецоперацій звання "Героїв УПА", українські воїни не мали на меті образити дружній польський народ, від українсько-польських суперечок виграє лише Москва.