Інтерфакс-Україна
Політика
10:51 30.05.2026

Червак про заяви Навроцького: Польським політикам час припинити диктувати Україні, кого вважати героями

2 хв читати
Червак про заяви Навроцького: Польським політикам час припинити диктувати Україні, кого вважати героями
Фото: https://www.facebook.com/bogdanchervak/

Голова Організації українських націоналістів (ОУН), перший заступник голови Державного комітету України з питань телебачення і радіомовлення Богдан Червак заявляє, що польським політикам час припинити втручатися у внутрішні справи України та диктувати, кого вважати героями.

"Нагадаю панові польському президентові. У Польщі, в місті Грубешів, спокійно існує вулиця Станіслава "Рися" Басая. Хто цей чоловік? Справжній кат і військовий злочинець. Підрозділ "Рися" навесні 1944 року влаштував масштабне і криваве полювання на мирних українців Холмщини", – написав Червак в мережі Facebook, коментуючи заяви президент Польщі щодо намірів позбавити президента України ордена Білого Орла через присвоєння елітному елітному Окремому центру спеціальних операцій "Північ" ССО ЗСУ почесне найменування "імені Героїв УПА". 

Він задав риторичне запитання: "Чому ж польському місту дозволено увіковічнювати ката, який нищив українських немовлят, а Україна не має права вшановувати бійців, які воювали за незалежність своєї землі?".

Червак наголосив, що не можна однією рукою погрожувати забрати ордени за українських героїв, а іншою – захищати назви вулиць на честь "убивць українських дітей". 

На його думку, польським політикам час припинити втручатися у внутрішні справи України та диктувати, кого вважати героями, а кого ні.

"Замість того, щоб повчати суверенну державу, яка веде екзистенційну війну, Варшаві варто зайнятися наведенням порядку у власному домі. Зокрема – переглянути власну лицемірну політику національної пам’яті та прибрати імена кривавих убивць цивільного населення з назв вулиць європейських міст", – написав він.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський присвоїв почесне найменування "імені Героїв УПА" Окремому центру спеціальних операцій "Північ" Сил спеціальних операцій ЗСУ. У Польщі викликало обурення рішення Володимира Зеленського присвоїти найменування на честь Героїв УПА. Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що президент України, назвавши український підрозділ на честь Героїв УПА, "надав російській пропаганді найкращий матеріал".

Навроцький також запропонував, щоб "одним із пунктів було позбавлення президента Зеленського Ордену Білого Орла".

Державний секретар Міністерства закордонних справ Польщі Марчін Босацький 28 травня під час розмови з послом України в Польщі Василем Боднаром висловив "глибоке незадоволення" рішенням про присвоєння елітному підрозділу Сил спеціальних операцій звання "Героїв УПА".

Ця позиція була також висловлена 29 травня тимчасовим повіреним у справах Польщі в Києві Пйотром Лукасєвичем під час розмови з заступником міністра закордонних справ України Олександром Міщенком.

В Міністерстві закордонних справ України заявили, що ініціюючи присвоєння почесного звання підрозділу Сил спецоперацій звання "Героїв УПА", українські воїни не мали на меті образити дружній польський народ, від українсько-польських суперечок виграє лише Москва.

Теги: #упа #політики #оун #польща #червак

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:50 29.05.2026
МЗС України: Присвоєння почесного звання підрозділу не мало на меті образити Польщу, не можемо дозволити сваркам через минуле підірвати наш спротив спільному ворогу зараз

МЗС України: Присвоєння почесного звання підрозділу не мало на меті образити Польщу, не можемо дозволити сваркам через минуле підірвати наш спротив спільному ворогу зараз

19:13 29.05.2026
Тимчасово повірений у справах Польщі провів розмову з заступником глави МЗС України

Тимчасово повірений у справах Польщі провів розмову з заступником глави МЗС України

13:44 29.05.2026
В'ятрович до Польщі: Засуджувати вшанування борців за незалежність України можуть лише ті, хто не хоче її незалежності в майбутньому

В'ятрович до Польщі: Засуджувати вшанування борців за незалежність України можуть лише ті, хто не хоче її незалежності в майбутньому

13:43 29.05.2026
Туск: Якщо ми будемо сваритися через минуле, майбутнє забере хтось інший

Туск: Якщо ми будемо сваритися через минуле, майбутнє забере хтось інший

12:45 29.05.2026
У Польщі негативно відреагували на присвоєння елітному підрозділу ССО найменування на честь Героїв УПА

У Польщі негативно відреагували на присвоєння елітному підрозділу ССО найменування на честь Героїв УПА

22:59 28.05.2026
Польська Orlen розглядає можливість придбання частки в "Укрнафті"

Польська Orlen розглядає можливість придбання частки в "Укрнафті"

13:58 28.05.2026
Садовий заявив про тиск польських посадовців через розірваний контракт на будівництво сміттєвого заводу

Садовий заявив про тиск польських посадовців через розірваний контракт на будівництво сміттєвого заводу

20:41 27.05.2026
Сибіга обговорив з Сікорським безпекову ситуацію в Європі та важливість неповернення до політики умиротворення

Сибіга обговорив з Сікорським безпекову ситуацію в Європі та важливість неповернення до політики умиротворення

17:45 27.05.2026
Українця оперативно депортували з Польщі за порушення ПДР – ЗМІ

Українця оперативно депортували з Польщі за порушення ПДР – ЗМІ

14:05 26.05.2026
Червак: Заява МЗС Ізраїлю щодо перепоховання Мельника – відверта провокація і підігрування московській пропаганді

Червак: Заява МЗС Ізраїлю щодо перепоховання Мельника – відверта провокація і підігрування московській пропаганді

ВАЖЛИВЕ

Фон дер Ляєн: немає зв'язку між розмороженням фондів для Угорщини та вступом України в ЄС

Мадяр: очікуємо, що Київ надасть гарантії угорській меншині розмовляти їх мовою, зв'язку між розблокуванням фінансів та вступом України в ЄС немає

Мадяр готовий зустрітися з Зеленським після технічних консультацій у справах угорських меншин "десь в угорськомовних регіонах України"

Керівництво РФ шукає слабких переговорників і не готове до миру – голова КБФ Яценюк

Умєров у Берліні обговорив перемовний процес, а також Drone Deal – речниця

ОСТАННЄ

Анкара після удару по турецькому судну закликала "уникати кроків, що призводять до неконтрольованої ескалації" в Чорному морі

Фінляндія направить Україні додаткову військову допомогу – міністр оборони

Голова ЄК і прем'єр Угорщини погодили умови для розблокування заморожених 16,4 млрд євро

Лукашенко заявив, що Макрон у розмові з ним не відкинув зустрічі з Путіним у Мінську

Залужний наполягає на розбудові системи колективної безпеки у Чорноморському регіоні

Порошенко і Зеленський під час зустрічі говорили про шляхи закінчення війни

Фон дер Ляєн: немає зв'язку між розмороженням фондів для Угорщини та вступом України в ЄС

Мадяр: очікуємо, що Київ надасть гарантії угорській меншині розмовляти їх мовою, зв'язку між розблокуванням фінансів та вступом України в ЄС немає

Мадяр готовий зустрітися з Зеленським після технічних консультацій у справах угорських меншин "десь в угорськомовних регіонах України"

Генерального консула Росії в Констанці буде оголошено персоною нон грата, а консульство закриють – президент Румунії

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА