МЗС України: Присвоєння почесного звання підрозділу не мало на меті образити Польщу, не можемо дозволити сваркам через минуле підірвати наш спротив спільному ворогу зараз

Ініціюючи присвоєння почесного звання підрозділу Сил спеціальних операцій звання "Героїв УПА", українські воїни не мали на меті образити дружній польський народ, від українсько-польських суперечок виграє лише Москва, заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

"Бачимо різку реакцію в Польщі на рішення про найменування одного з українських підрозділів на честь героїв УПА. Прикро, що це відбувається всупереч ширшому тренду на вирішення проблемних питань українсько-польських відносин, який спостерігався протягом попередніх півтора року", – сказав він у коментарі журналістам у п'ятницю.

Речник наголосив, що за цей час було докладено багато зусиль з обидвох сторін задля вирішення складних питань історичного минулого, налагодження діалогу та порозуміння. Зокрема був відновлений процес пошуків і ексгумацій, вперше за багато років відновив діяльність Конгрес істориків. У МЗС підкреслили, що дискусія щодо минулого має бути фаховою та базуватися на достовірних джерелах.

"Наша історія підтверджує, що від суперечок українців і поляків виграє лише Москва. Сьогодні українські військові боронять не лише Україну, але й всю Європу. Ініціюючи присвоєння почесного звання для свого підрозділу наші воїни точно не мали на меті образити дружній польський народ. Для них боротьба УПА символізує виключно протистояння імперській політиці Москви – й у жодному разі не спрямована проти поляків", – підкреслив речник.

У відомстві додали, що історія двох народів має "різні сторінки – як славетні, так і трагічні". Як приклад Тихий зазначив, що вчора відзначалася 80-та річниця Грубешівської операції, в якій українські повстанці разом із польськими партизанами здійснили успішний напад на війська НКВС.

"У попередні епохи українці та поляки разом здобували чимало славетних перемог над споконвічним ворогом у Москві – від Орші до Дива на Віслі. Водночас неможливо заперечувати трагічні сторінки, зокрема злочини проти цивільного населення, які вчиняли зокрема військові українських та польських підрозділів під час Другої світової війни", – пояснили у МЗС.

За словами речника , Україна не уникає цієї розмови, конструктивно відповідає на запити польської сторони щодо ексгумацій, крок за кроком вибудовує діалог істориків і експертів, прагне діалогу щодо чутливих сторінок минулого без політизації.

"Не можемо дозволити сваркам через минуле підірвати наш спротив спільному ворогу зараз, коли Україна за підтримки Польщі стримує російську агресію", – закликав Тихий.

Окремо МЗС висловило вдячність Польщі та Польському народові, які з перших хвилин неспровокованої та злочинної війни РФ підтримують Україну.

"Зі свого боку, підкреслюємо готовність й надалі ділитися досвідом і напрацюваннями, здобутими кров'ю на полі бою", – резюмував речник.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський присвоїв почесне найменування "імені Героїв УПА" Окремому центру спеціальних операцій "Північ" Сил спеціальних операцій ЗСУ. У Польщі викликало обурення рішення Володимира Зеленського присвоїти найменування на честь Героїв УПА. Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що президент України, назвавши український підрозділ на честь Героїв УПА, "надав російській пропаганді найкращий матеріал".

Навроцький також запропонував, щоб "одним із пунктів було позбавлення президента Зеленського Ордену Білого Орла".

Державний секретар Міністерства закордонних справ Польщі Марчін Босацький 28 травня під час розмови з послом України в Польщі Василем Боднаром висловив "глибоке незадоволення" рішенням про присвоєння елітному підрозділу Сил спеціальних операцій звання "Героїв УПА".

Ця позиція була також висловлена 29 травня тимчасовим повіреним у справах Польщі в Києві Пйотром Лукасєвичем під час розмови з заступником міністра закордонних справ України Олександром Міщенком.