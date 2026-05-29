Інтерфакс-Україна
Політика
18:38 29.05.2026

Анкара після удару по турецькому судну закликала "уникати кроків, що призводять до неконтрольованої ескалації" в Чорному морі

Міністерство закордонних справ Туреччини висловило занепокоєння у зв’язку з ударом БпЛА по суховантажу, що належить турецькому судновласнику, внаслідок якого постраждали два члени екіпажу.

"Ми дізнались, що судно під прапором Вануату, що належить турецькому судновласнику, яке перевозило сухий вантаж з порту Одеси в Україні до Туреччини, цієї ночі (28 травня) зазнало удару безпілотного літального апарату, в результаті чого було поранено два члени екіпажу", – йдеться у заяві від 29 травня.

У МЗС зазначили, що стан турецьких громадян, що працювали на судні, перебуває під прискіпливим контролем Генерального консульства Туреччини в Одесі.

"Наша занепокоєність щодо ризиків та загроз, які породжує воєнна ескалація, що останнім часом спостерігається на Чорному морі, та наші попередження щодо їх можливого негативного впливу на нашу країну, висловлюються на усіх рівням усім пов’язаним сторонам. Ми повторюємо усім сторонам, що мають стосунок до цього питання, наше попередження щодо уникнення кроків, що можуть призвести до неконтрольованої воєнної ескалації", – наголосили у відомстві.

Також у МЗС додали, що зберігає свою чинність заклик Туреччини до підтримки безпеки цивільного судноплавства на Чорному морі та завершення війни шляхом перемовин.

"Ми нагадуємо пов’язаним сторонам, що для попередження ескалації та пришвидшення мирного процесу ми готові розвивати орієнтовані на результат заходи на основі приналежності до регіону", – йдеться у повідомленні.

Зранку у п’ятницю Військово-морські сили ЗСУ повідомили, що російські окупанти вночі завдали ударів безпілотниками по турецькому судну, що прямував до Туреччини з Одеської області, внаслідок чого виникла пожежа, постраждали дві людини.

"Вночі ворог за допомогою БПЛА атакував суховантаж ANT, який під прапором Вануату (країна-судновласник Туреччина) прямував з одного з портів Одещини до Туреччини із вантажем на борту", – сказано в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок влучання в надбудову судна виникла пожежа. Двох поранених членів екіпажу оперативно евакуйовано катерами ВМС ЗС України та доставлено до медичного закладу.

