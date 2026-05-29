Фінляндія направить Україні додаткову військову допомогу – міністр оборони

Міністр оборони Фінляндії Антті Гяккянен повідомив про ухвалення президентом республіки Олександром Стуббом рішення про відправлення Україні 33-го пакета військової допомоги.

У пресрелізі Міноборони повідомляється, що вартість переданої військової техніки становить приблизно EUR128 млн. Пакет охоплює як поставки з резервів Збройних сил, так і матеріали, придбані у вітчизняної промисловості.

Загалом Фінляндія вже поставила Україні оборонну продукцію на суму EUR3,4 млрд, ідеться в пресрелізі Міноборони.

"Фінляндія зобов’язується підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Це також зміцнює оборонно-промислову базу Фінляндії. Завдяки цим пакетам підтримки десятки фінських компаній уже змогли продемонструвати функціональність своєї продукції в найскладніших умовах", – заявив Гяккянен, слова якого наведено в повідомленні.

З оперативних міркувань і для гарантування безпечної доставки допомоги точний зміст, спосіб доставки та графік її надання не розголошуються.

Під час надання допомоги було враховано як потреби України, так і ресурсну ситуацію в Збройних силах, зазначає Міноборони.