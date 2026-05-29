18:05 29.05.2026

Голова ЄК і прем'єр Угорщини погодили умови для розблокування заморожених 16,4 млрд євро

Єврокомісія (ЄК) може розблокувати для Угорщини заморожені мільярди євро з фондів ЄС, з огляду на виконання Будапештом необхідних реформ, заявила голова ЄК Урсула фон дер Ляєн після зустрічі з угорським прем’єром Петером Мадяром.

"Таким чином, за умови ухвалення реформ і реалізації інвестицій, я дуже рада оголосити сьогодні, що ми можемо розблокувати 10 млрд євро для Угорщини", – сказала голова ЄК на спільній з Мадяром пресконференції в Брюсселі в п’ятницю.

За її словами, досягнуто значного прогресу щодо європейських фондів згуртованості. "Завдяки прогресу щодо ключових етапів ми також змогли розблокувати Фонди згуртованості, пов’язані з умовою дотримання верховенства права, на суму 4,2 млрд євро", – продовжила фон дер Ляєн.

Вона вважає, що у нового керівництва країни є досягнення і в захисті основних прав в Угорщині, зокрема, щодо академічної свободи. Угорщина поступово ухвалюватиме закони, спрямовані на розв’язання проблем, "пов’язаних із конфліктом інтересів і дотриманням принципів сумлінності", у результаті чого стане доступним і остаточний транш із заморожених коштів.

"Академічна свобода довгоочікувана. Таким чином, це дасть змогу Угорщині отримати ще 2,2 млрд євро з Фонду згуртованості", – повідомила голова ЄК.

Вона також додала, що "щодо закону про захист дітей необхідно зробити додаткові кроки", але, на її думку, робота йде в правильному напрямі".

