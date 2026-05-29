18:02 29.05.2026
Лукашенко заявив, що Макрон у розмові з ним не відкинув зустрічі з Путіним у Мінську
Олександр Лукашенко стверджує, що обговорював під час телефонної розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном 24 травня можливу зустріч з Володимиром Путіним у Мінську для обговорення миру в Україні.
За словами Лукашенка, слова якого наводять росмедіа, Макрон сказав, що "не виключає цієї зустрічі". Макрон також нібито запитав про намір Білорусі вступити у воєнні дії, а також чи не збираються Росія і Білорусь застосовувати ядерну зброю та розв’язати ядерну війну.