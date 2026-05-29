Інтерфакс-Україна
Політика
17:45 29.05.2026

Залужний наполягає на розбудові системи колективної безпеки у Чорноморському регіоні

2 хв читати
Залужний наполягає на розбудові системи колективної безпеки у Чорноморському регіоні
Фото: https://www.facebook.com/vzaluzhnyi

Вікно можливостей для формування своєї стратегії в Чорноморському регіоні відкрилося перед Україною завдяки позбавленню РФ можливостей домінування в ньому, і ним слід скористатися з урахуванням наявних викликів, заявляє надзвичайний і повноважний посол України у Сполученому Королівстві Великої Британії, ексголовнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

"Треба побудувати систему колективної безпеки у Чорноморському регіоні. Враховуючи наявність узбережжя та унікального досвіду застосування технологій у сучасній війні, створити надійну противагу Росії в Чорному морі без України неможливо. Тож НАТО має інвестувати у військовий потенціал своїх прибережних держав і сформувати нову стратегію безпеки в Чорноморському регіоні", – написав Залужний у Facebook за підсумками виступу на Чорноморському безпековому форумі в п’ятницю.

"І тут підтримка України та розвиток європейського регіонального партнерства є ключем до безпеки Азовського і Чорного морів та всього південного флангу Європи", – додав дипломат.

Він зазначив, що Азово-Чорноморський регіон є ключовим для України як через морську торгівлю та ресурси, так і через безпеку та захист критичної інфраструктури.

"Завдяки нашим рішучим діям та безпрецедентному використанню нових можливостей Росія не лише не змогла позбавити Україну виходу до Чорного моря, а й фактично втратила тут своє домінування. Це відкрило перед нами вікно можливостей для формування своєї стратегії в регіоні. Цим треба продумано скористатися, з урахуванням всіх викликів та факторів невизначеності", – написав Залужний.

Теги: #чорноморський_регіон #залужний

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:29 21.05.2026
РФ використовує гадалок та екстрасенсів як засіб впливу на суспільство, яке втрачає критичне мислення, – Залужний

РФ використовує гадалок та екстрасенсів як засіб впливу на суспільство, яке втрачає критичне мислення, – Залужний

10:50 21.05.2026
У майбутньому світовому порядку не має бути сірих зон – Залужний

У майбутньому світовому порядку не має бути сірих зон – Залужний

13:20 17.05.2026
Зміни на фронті в Україні змінили парадигму способів ведення війни – Залужний на безпековій Lennart Meri Conference

Зміни на фронті в Україні змінили парадигму способів ведення війни – Залужний на безпековій Lennart Meri Conference

10:14 15.05.2026
Залужний, Буданов і учасники спецоперації вперше розкриють деталі прориву до "Азовсталі" у фільмі "Сталеві птахи"

Залужний, Буданов і учасники спецоперації вперше розкриють деталі прориву до "Азовсталі" у фільмі "Сталеві птахи"

13:32 07.05.2026
Існуюча система мобілізації має змінитися через заміну способів ведення війни, демобілізація можлива – Залужний

Існуюча система мобілізації має змінитися через заміну способів ведення війни, демобілізація можлива – Залужний

09:20 30.04.2026
Залужний: Вже не потрібно перемагати противника у "класичній" війні, достатньо зробити його діяльність занадто дорогою

Залужний: Вже не потрібно перемагати противника у "класичній" війні, достатньо зробити його діяльність занадто дорогою

11:43 23.04.2026
Залужний: Україні пропонують досвід Фінляндії у ставленні до РФ, але для нас це неможливо

Залужний: Україні пропонують досвід Фінляндії у ставленні до РФ, але для нас це неможливо

11:27 23.04.2026
Китаю не вигідний програш у війні ні України, ні РФ – Залужний

Китаю не вигідний програш у війні ні України, ні РФ – Залужний

10:46 23.04.2026
Пов'язана з ШІ технологічна революція вплине на формування нового світового порядку, переконаний Залужний

Пов'язана з ШІ технологічна революція вплине на формування нового світового порядку, переконаний Залужний

20:09 29.03.2026
ЄС і Британія поки не формують бачення відповідей на загрози, а США долучились до руйнації існуючої геополітики – Залужний

ЄС і Британія поки не формують бачення відповідей на загрози, а США долучились до руйнації існуючої геополітики – Залужний

ВАЖЛИВЕ

Фон дер Ляєн: немає зв'язку між розмороженням фондів для Угорщини та вступом України в ЄС

Мадяр: очікуємо, що Київ надасть гарантії угорській меншині розмовляти їх мовою, зв'язку між розблокуванням фінансів та вступом України в ЄС немає

Мадяр готовий зустрітися з Зеленським після технічних консультацій у справах угорських меншин "десь в угорськомовних регіонах України"

Керівництво РФ шукає слабких переговорників і не готове до миру – голова КБФ Яценюк

Умєров у Берліні обговорив перемовний процес, а також Drone Deal – речниця

ОСТАННЄ

Анкара після удару по турецькому судну закликала "уникати кроків, що призводять до неконтрольованої ескалації" в Чорному морі

Фінляндія направить Україні додаткову військову допомогу – міністр оборони

Голова ЄК і прем'єр Угорщини погодили умови для розблокування заморожених 16,4 млрд євро

Лукашенко заявив, що Макрон у розмові з ним не відкинув зустрічі з Путіним у Мінську

Порошенко і Зеленський під час зустрічі говорили про шляхи закінчення війни

Фон дер Ляєн: немає зв'язку між розмороженням фондів для Угорщини та вступом України в ЄС

Мадяр: очікуємо, що Київ надасть гарантії угорській меншині розмовляти їх мовою, зв'язку між розблокуванням фінансів та вступом України в ЄС немає

Мадяр готовий зустрітися з Зеленським після технічних консультацій у справах угорських меншин "десь в угорськомовних регіонах України"

Генерального консула Росії в Констанці буде оголошено персоною нон грата, а консульство закриють – президент Румунії

Категоричні оцінки діячів українського визвольного руху недоречні – депутати про заяву Ізраїля щодо Мельника

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА