Залужний наполягає на розбудові системи колективної безпеки у Чорноморському регіоні

Вікно можливостей для формування своєї стратегії в Чорноморському регіоні відкрилося перед Україною завдяки позбавленню РФ можливостей домінування в ньому, і ним слід скористатися з урахуванням наявних викликів, заявляє надзвичайний і повноважний посол України у Сполученому Королівстві Великої Британії, ексголовнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

"Треба побудувати систему колективної безпеки у Чорноморському регіоні. Враховуючи наявність узбережжя та унікального досвіду застосування технологій у сучасній війні, створити надійну противагу Росії в Чорному морі без України неможливо. Тож НАТО має інвестувати у військовий потенціал своїх прибережних держав і сформувати нову стратегію безпеки в Чорноморському регіоні", – написав Залужний у Facebook за підсумками виступу на Чорноморському безпековому форумі в п’ятницю.

"І тут підтримка України та розвиток європейського регіонального партнерства є ключем до безпеки Азовського і Чорного морів та всього південного флангу Європи", – додав дипломат.

Він зазначив, що Азово-Чорноморський регіон є ключовим для України як через морську торгівлю та ресурси, так і через безпеку та захист критичної інфраструктури.

"Завдяки нашим рішучим діям та безпрецедентному використанню нових можливостей Росія не лише не змогла позбавити Україну виходу до Чорного моря, а й фактично втратила тут своє домінування. Це відкрило перед нами вікно можливостей для формування своєї стратегії в регіоні. Цим треба продумано скористатися, з урахуванням всіх викликів та факторів невизначеності", – написав Залужний.