Порошенко і Зеленський під час зустрічі говорили про шляхи закінчення війни

Народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність", п’ятий президент України (2014-2019) Петро Порошенко повідомив, що під час недавньої першої за довгий час зустрічі із чинним головою держави Володимиром Зеленським перш за все йшлося про шляхи закінчення війни в Україні, повідомляється на сайті політсили в п’ятницю.

"Я заходив з певною недовірою і скепсисом щодо щирості бажання Зеленського закінчити війну. І коли я вийшов з цієї зустрічі, скепсису в мене було набагато менше. Значну частину нашого часу ми присвятили тому, як закінчувати війну і як принести мир. Для мене це було дуже позитивно", – сказав Порошенко на полях Чорноморського безпекового форуму.

Політик не надав інших деталей розмови і зазначив, що домовився з президентом Зеленським "не коментувати цю зустріч", і що він "тримає ці домовленості".

У той же час він заявив, що пізніше "був дуже здивований тією хвилею інтересу, зацікавленості і надії, яка викликала наша із Зеленським зустріч". "Я думаю, що це позитивна ознака", – зазначив Порошенко.

Як повідомлялось, Зеленський у вівторок провів зустрічі з представниками фракцій та депутатських груп, після чого Порошенко повідомив про першу за багато років зустріч із чинним президентом та анонсував постійний діалог з ним. "Нарешті вперше за багато років відбулася наша зустріч із президентом Володимиром Зеленським віч-на-віч. Її ініціювали на прохання лідерів фракцій на погоджувальній раді і важливо, що у президента нас почули", – повідомив політик.

Він зазначив, що в умовах війни за виживання "діалог з парламентом і відновлення його суб’єктності є важливим". "Надто багато викликів, які можливо подолати лише спільно. Домовилися, що такі зустрічі будуть відбуватися регулярно, а діалог стане постійним", – додав Порошенко.