Фон дер Ляєн: немає зв'язку між розмороженням фондів для Угорщини та вступом України в ЄС

Фото: https://edition.cnn.com

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн підтверджує, що немає зв’язку між рішенням розблокувати фінансування для Угорщини та відкриттям переговорних кластерів для України.

"Підтверджую, що немає абсолютно жодного зв’язку між переговорами, які ми мали, та Україною, оскільки Next Generation EU та фонди згуртування не пов’язані зі вступом", – сказала вона в п’ятницю на спільній з прем’єр-міністром Угорщини Петером Мадяром пресконференції. Раніше за результатами зустрічі президент Єврокомісії оголосила про відповідне рішення щодо фінансування Будапешту.

За словами фон дер Ляєн, в ході зустрічі сторони "обговорювали багато тем, серед яких також, звичайно, вступ країн-кандидатів". "Я хочу ще раз наголосити тут, і ми це обговорювали, що це процес, що базується на заслугах. І наша лінія дуже чітка: Україна та Молдова виконали всі умови, необхідні для відкриття кластера фундаментальних питань, першого кластера. Тож вони наполегливо працювали, вони інтенсивно працювали над необхідними реформами, і вони ці реформи виконали. Тож немає жодних причин затримувати процес", – наголосила президент Європейської комісії.

Вона також повідомила, що це питання буде предметом обговорення на засіданні Європейської Ради. "Але я знову хочу підтвердити, що немає жодного зв’язку між нашими переговорами, які ми ведемо зараз, і питанням України", – запевнила фон дер Ляєн.