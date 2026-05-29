16:12 29.05.2026

Мадяр: очікуємо, що Київ надасть гарантії угорській меншині розмовляти їх мовою, зв'язку між розблокуванням фінансів та вступом України в ЄС немає

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявляє, що між рішенням Європейської комісії розморозити фінанси для Будапешту та відкриттям першого кластеру переговорів для України не було ніякого зв’язку та очікує, що Київ надасть гарантії угорській меншині розмовляти угорською мовою.

Про це він заявив у четвер в Брюсселі на спільній з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн пресконференції, яка відбулася по завершенню зустрічі двох лідерів.

"Не було абсолютно жодного зв’язку між розморожуванням коштів та відкриттям першого розділу переговорів щодо України. Я сказав президенту Європейського Союзу, що для нас найважливіше те, що нам потрібні гарантії щодо 100 тис угорців, які проживають в Україні, що вони зможуть використовувати свою рідну мову в школі, на культурних заходах та в державному управлінні", – сказав Мадяр.

Він нагадав, що угорська сторона має пропозиції з 11 пунктів, про що відомо і українським партнерам, і з якими Будапешт хоче, щоб Київ погодився. "У цьому немає нічого особливого. Як у Європі, так і в усьому світі це – право людини, незалежно від того, де ви живете і де ваша мова є переважною, ви повинні мати можливість використовувати цю мову, будь то учень початкової школи чи мер", – пояснив свою позицію прем’єр-міністр Угорщини.

За словами Мадяра, з цього питання вже пройшли "кілька раундів обговорень". "Ми маємо активні зв’язки з нашими українськими партнерами в технічних питаннях, і я сподіваюся, що ці 11 пунктів будуть розглянуті, і вони зможуть внести необхідні зміни до свого законодавства, і ми запросимо міністрів закордонних справ наших країн, щоб вони сіли за столом (переговорів)", – наголосив він.

Раніше на пресконференції фон дер Ляєн оголосила про розмороження раніше заблокованих фінансів для Угорщини.

Теги: #угорська_громада #мадяр_петер #мова

