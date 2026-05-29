Інтерфакс-Україна
Політика
16:01 29.05.2026

Мадяр готовий зустрітися з Зеленським після технічних консультацій у справах угорських меншин "десь в угорськомовних регіонах України"

Фото: https://www.facebook.com/peter.magyar.102

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявляє, що буде готовий зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським після завершення технічних консультацій між Будапештом та Києвом, спрямованих на вирішення, як вважає угорська сторона, проблеми в Україні угорських меншин, "десь в угорськомовних регіонах України"

Про це він заявив у четвер в Брюсселі на спільній з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн пресконференції, яка відбулася по завершенню зустрічі двох лідерів.

"Ще раз хочу підтвердити, що я був би дуже радий після технічних зустрічей зустрітися з президентом України десь в угорськомовних регіонах України та відкрити справді новий розділ у відносинах між Угорщиною та Україною", – сказав Мадяр.

Він констатував, що "між країнами існують всілякі суперечки", "У нас також є деякі суперечки з іншими сусідніми країнами, але це нормально", – вважає угорський прем’єр-міністр.

За словами Маряда, він вже був у Польщі, в Австрії, щоб "поговорити з цими країнами". "Коли я розмовляв з паном Туском (прем’єр-міністр Польщі), ми домовилися, що хотіли б посилити функціонування чотирьох країн Вишеградської четвірки, можливо, з новими членами, і я зустрінуся з прем’єр-міністрами Чеської Республіки та Польщі, і, сподіваюся, у нас буде можливість провести першу нову зустріч Вишеградської четвірки", – додав він.

16:12 29.05.2026
Мадяр: очікуємо, що Київ надасть гарантії угорській меншині розмовляти їх мовою, зв'язку між розблокуванням фінансів та вступом України в ЄС немає

15:26 29.05.2026
Зеленський ввів до Ставки Верховного головнокомандувача міністра фінансів і голову комітету ради з нацбезпеки

15:09 29.05.2026
Садовий: Цікаво подивитися, як Навроцький їхатиме забирати Орден в українських військових

14:48 29.05.2026
Україна готує детальні пропозиції для нового європейського санкційного пакету проти РФ – Зеленський

14:13 29.05.2026
Росіяни готують новий масований удар по Україні – Зеленський у розмові з канцлером Австрії

13:50 29.05.2026
Україна готова підтримати Румунію будь-яким необхідним чином – Зеленський про падіння дрона РФ

13:08 29.05.2026
Навроцький запропонував позбавити Зеленського ордена Білого Орла

19:20 28.05.2026
Зеленський: Україна просуває створення власної балістики попри конкуренцію з боку окремих держав

14:12 28.05.2026
Зустріч фон дер Ляєн з Мадяром відбудеться в четвер у Брюсселі

12:41 28.05.2026
Зеленський у Швеції: Готуємо сильний крок щодо винищувачів Gripen

Фон дер Ляєн: немає зв'язку між розмороженням фондів для Угорщини та вступом України в ЄС

