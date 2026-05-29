Мадяр готовий зустрітися з Зеленським після технічних консультацій у справах угорських меншин "десь в угорськомовних регіонах України"

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявляє, що буде готовий зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським після завершення технічних консультацій між Будапештом та Києвом, спрямованих на вирішення, як вважає угорська сторона, проблеми в Україні угорських меншин, "десь в угорськомовних регіонах України"

Про це він заявив у четвер в Брюсселі на спільній з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн пресконференції, яка відбулася по завершенню зустрічі двох лідерів.

"Ще раз хочу підтвердити, що я був би дуже радий після технічних зустрічей зустрітися з президентом України десь в угорськомовних регіонах України та відкрити справді новий розділ у відносинах між Угорщиною та Україною", – сказав Мадяр.

Він констатував, що "між країнами існують всілякі суперечки", "У нас також є деякі суперечки з іншими сусідніми країнами, але це нормально", – вважає угорський прем’єр-міністр.

За словами Маряда, він вже був у Польщі, в Австрії, щоб "поговорити з цими країнами". "Коли я розмовляв з паном Туском (прем’єр-міністр Польщі), ми домовилися, що хотіли б посилити функціонування чотирьох країн Вишеградської четвірки, можливо, з новими членами, і я зустрінуся з прем’єр-міністрами Чеської Республіки та Польщі, і, сподіваюся, у нас буде можливість провести першу нову зустріч Вишеградської четвірки", – додав він.