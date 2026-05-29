Інтерфакс-Україна
15:38 29.05.2026

Генерального консула Росії в Констанці буде оголошено персоною нон грата, а консульство закриють – президент Румунії

Генерального консула Росії в Констанці буде оголошено персоною нон грата, а консульство закриють – президент Румунії
Президент Румунії Нікушор Дан після засідання Ради національної безпеки оголосив про рішення закрити генконсульство РФ у Констанці і вислати консула, передає Digi24.

"Минулої ночі стався серйозний інцидент, в результаті якого двоє громадян отримали поранення, і вся відповідальність за це лежить на Росії. Генеральний консул Росії в Констанці оголошений персоною нон ґрата, а консульство в Констанці буде закрито", – цитує президента Digi24.

Засідання ради провели після того, як російський безпілотник врізався у житловий будинок у Галаці, внаслідок чого стався вибух і спалахнула пожежа в квартирі, розташованій на 10-му поверсі будівлі.

Він також заявив, що "у нас був російський безпілотник "Герань-2", який вилетів з Росії". "Ми знаємо траєкторію, ми знаємо, де він проходив через Україну, ми знаємо, де він увійшов до Румунії, будучи частиною рою з 43 російських безпілотників, з яких лише один досяг румунської території", – наголосив президент Румунії. Дан подякував партнерам за солідарність, "проявлену як індивідуально, так і в рамках багатосторонніх форматів, партнерам у Європейському Союзі, партнерам у НАТО".

"Ми також обговорили питання цивільної оборони на засіданні Ради національної безпеки. Вчора ввечері реакція була дуже швидкою, і міністр внутрішніх справ поінформував нас про заходи, які вже вжито для всієї потенційно ураженої території, збільшивши кількість персоналу та заходів. Тож у цьому напрямку ми готові", – додав глава румунської держави.

Як повідомлялося раніше, Дан обговорив із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте інцидент у Галаці, який він назвав "найсерйознішим інцидентом у сфері безпеки, що стався на території Румунії з початку загарбницької війни Росії проти України". У свою чергу Рютте висловив "абсолютну солідарність" Альянсу з Румунією та підтвердив, що НАТО "готовий захищати кожен сантиметр території союзників".

Виконувач обов’язків прем’єр-міністра Румунії Іліє Боложан раніше повідомив, що у відповідь на влучання російського дрона у багатоповерхівку в місті Галац у ніч проти 29 травня офіційний Бухарест думає запровадити санкції проти дипломатів РФ.

