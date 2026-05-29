Категоричні оцінки діячів українського визвольного руху недоречні – депутати про заяву Ізраїля щодо Мельника

Народні депутатки України, співголови міжпарламентської групи дружби "Україна-Ізраїль" Ольга Василевська-Смаглюк та Вікторія Кінзбурська виступили з заявою, в якій розцінили заяви Міністерства закордонних справ Ізраїлю щодо перепоховання в Україні лідера ОУН Андрія Мельника як недоречні оцінки та закликали до професійного діалогу істориків з цього питання.

"Україна глибоко шанує пам’ять жертв Голокосту, рішуче засуджує нацизм та високо цінує підтримку Ізраїлю у боротьбі проти російської агресії. Водночас вважаємо недоречними категоричні оцінки діячів українського визвольного руху, які боролися як проти нацизму, так і проти радянського тоталітаризму", – йдеться в спільній заяві, яку Василевська-Смаглюк опублікувала на своїй сторінці у Facebook в п’ятницю.

Вони зазначили, що історія багатьох народів містить "складні періоди боротьби за свободу проти значно сильнішого супротивника", які "неминуче супроводжуються непростими моральними й політичними дилемами", і навели в якості прикладів в єврейській історії очільника підпільної організації "Ецель" Менахема Беґіна, якій вів боротьбу проти британського мандату.

Також авторки заяви нагадали про одного з міністрів у єврейських справах Української народної республіки Вульфа Лацького. "У 1917-1920 роках Україна була однією з перших держав Європи, яка створила окреме міністерство для підтримки єврейської громади. Ми глибоко шануємо цю спільну історичну спадщину як приклад партнерства та взаємоповаги між нашими народами", – наголосили депутатки.

"Закликаємо до професійного та неупередженого діалогу істориків, а також до вивчення українських архівів у межах спільної українсько-ізраїльської історичної комісії. Використання виключно радянських і російських джерел часто призводить до спотворення історичної картини та пропагандистських маніпуляцій", – йдеться в заяві.

Як повідомлялося, 15 травня Кабмін доручив провести перепоховання в Україні останків Андрія Мельника та його дружини Софії Федак-Мельник на території Національного військового меморіального кладовища. 19 травня в Люксембурзі відбулася Церемонія ексгумації праху Мельника та його дружини. 21 травня він був доставлений в Україну і 22 травня домовину виставили для загального вшанування у Патріаршому соборі Воскресіння Христового Української греко-католицької церкви (УГКЦ) у Києві.

25 травня голову ОУН Мельника та його дружину урочисто перепоховали за на Національному військовому меморіальному кладовищі (НВМК).

Перепоховання Мельника викликало "серйозну стурбованість" в Ізраїлі. Зокрема, Міністерство закордонних справ Ізраїлю висловлюємо жаль з приводу рішення провести офіційну державну церемонію перепоховання лідера ОУН, який начебто співпрацював з нацистами. В свою чергу, Меморіальний комплекс історії Голокосту Яд Вашем наголосив, що вшанування Мельника "підриває моральну цілісність, яка є основою вшанування пам’яті про Голокост".