Реакція Фіцо на дрон у Галаці: наголошую на необхідності діалогу між ЄС та РФ

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо висловив солідарність із урядом Румунії у зв’язку з інцидентом у Галаці, де у ніч проти 29 травня розбився безпілотник, причетний до атак інфраструктури в Україні, і закликав до стриманості у висловлюваннях та започаткуванні діалогу між Європейським Союзом та Російською Федерацією.

"Кілька днів тому я зауважив, що за відсутності діалогу між Європейським Союзом та Російською Федерацією будь-який безпілотник, що випадково потрапив у повітряний простір, може призвести до ескалації напруженості, яку ми, можливо, не зможемо контролювати", – написав він у соціальній мережі Х у п’ятницю.

"У зв’язку з інцидентом із дроном я висловлюю повну солідарність із урядом Румунії, закликаю до стриманості у висловлюваннях, що розпалюють пристрасті, та ще раз наголошую на необхідності негайного започаткування діалогу між Європейським Союзом та Російською Федерацією", – заявив він.

Як повідомлялося з посиланням на Міністерство закордонних справ Румунії, безпілотник спричинив ожежу на даху багатоквартирного будинку. Двоє людей отримали легкі поранення, будівлю було евакуйовано. Міністерство національної оборони Румунії у зв’язку з появою російських безпілотників на радарах підняло в повітря літак і гелікоптер.

У Бухаресті назвали інцидент "серйозною та безвідповідальною ескалацією" з боку Російської Федерації та заявили про намір вжити дипломатичних заходів у відповідь. Президент Чехії Петр Павел закликав до рішучої міжнародної реакції, яка не може обмежуватися лише спільним засудженням. "Безпрецедентний нічний удар російського безпілотника по житловому будинку в румунському місті Галац, в результаті якого двоє людей отримали поранення, є абсолютно неприйнятним. Однак ми не повинні обмежуватися лише спільним засудженням", – написав він у соціальній мережі Х у п’ятницю.