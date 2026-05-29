15:00 29.05.2026

Реакція Фіцо на дрон у Галаці: наголошую на необхідності діалогу між ЄС та РФ

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо висловив солідарність із урядом Румунії у зв’язку з інцидентом у Галаці, де у ніч проти 29 травня розбився безпілотник, причетний до атак інфраструктури в Україні, і закликав до стриманості у висловлюваннях та започаткуванні діалогу між Європейським Союзом та Російською Федерацією.

"Кілька днів тому я зауважив, що за відсутності діалогу між Європейським Союзом та Російською Федерацією будь-який безпілотник, що випадково потрапив у повітряний простір, може призвести до ескалації напруженості, яку ми, можливо, не зможемо контролювати", – написав він у соціальній мережі Х у п’ятницю.

"У зв’язку з інцидентом із дроном я висловлюю повну солідарність із урядом Румунії, закликаю до стриманості у висловлюваннях, що розпалюють пристрасті, та ще раз наголошую на необхідності негайного започаткування діалогу між Європейським Союзом та Російською Федерацією", – заявив він.

Як повідомлялося з посиланням на Міністерство закордонних справ Румунії, безпілотник спричинив ожежу на даху багатоквартирного будинку. Двоє людей отримали легкі поранення, будівлю було евакуйовано. Міністерство національної оборони Румунії у зв’язку з появою російських безпілотників на радарах підняло в повітря літак і гелікоптер.

У Бухаресті назвали інцидент "серйозною та безвідповідальною ескалацією" з боку Російської Федерації та заявили про намір вжити дипломатичних заходів у відповідь. Президент Чехії Петр Павел закликав до рішучої міжнародної реакції, яка не може обмежуватися лише спільним засудженням. "Безпрецедентний нічний удар російського безпілотника по житловому будинку в румунському місті Галац, в результаті якого двоє людей отримали поранення, є абсолютно неприйнятним. Однак ми не повинні обмежуватися лише спільним засудженням", – написав він у соціальній мережі Х у п’ятницю.

14:35 29.05.2026
Півненко: українські дрони вже досягають околиць Донецька й Маріуполя, противнику буде дедалі важче

14:01 29.05.2026
Павел про інцидент в Галаці: Ми не повинні обмежуватися лише спільним засудженням

13:50 29.05.2026
Україна готова підтримати Румунію будь-яким необхідним чином – Зеленський про падіння дрона РФ

12:23 29.05.2026
Посол РФ викликаний до МЗС Румунії через атаку безпілотника в Галаці

12:05 29.05.2026
Дан: Румунія разом із НАТО посилюватиме ППО та захист Східного флангу після інциденту з російським дроном

10:37 29.05.2026
Кошта: Засуджую порушення повітряного простору Румунії російським дроном, ЄС єдиний в посиленні тиску на РФ

09:20 29.05.2026
Фон дер Ляєн про падіння БпЛА в Румунії: Війна Росії проти України перетнула ще одну межу

08:53 29.05.2026
Румунія назвала падіння дрона РФ в Галаці "серйозною і безвідповідальною ескалацією"

01:55 28.05.2026
Двоє фермерів загинули на Чернігівщині після спроби розібрати знайдений ударний БпЛА – радник Міноборони

00:27 27.05.2026
У Харкові внаслідок падіння уламків дронів РФ пошкоджено паркан приватного будинку

Керівництво РФ шукає слабких переговорників і не готове до миру – голова КБФ Яценюк

Умєров у Берліні обговорив перемовний процес, а також Drone Deal – речниця

Україна пропонує ЄС роботу над різними форматами перемир'я з РФ, не лише аеропортного – Сибіга

Без США нереалістично досягти закінчення російської агресії – Сибіга

Сибіга про дзвінок Лаврова Рубіо: Яка ж зухвалість напряму інформувати найпотужнішу країну в світі про нехтування їхніми мирними зусиллями

