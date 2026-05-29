Інтерфакс-Україна
Політика
14:48 29.05.2026

Україна готує детальні пропозиції для нового європейського санкційного пакету проти РФ – Зеленський

1 хв читати
Україна готує детальні пропозиції для нового європейського санкційного пакету проти РФ – Зеленський
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський обговорив із міністром закордонних справ Андрієм Сибігою кроки партнерів, які можуть посилити Україну, а також пропозиції для нового європейського санкційного пакету проти РФ.

"Маємо інформацію від розвідок про підготовку Росії до нового масованого удару. Важливо, щоб усі наші партнери знали, що відбувається, і що Росія продовжує покладатися на ракети та подальшу війну, а не дипломатичні кроки. Передусім це означає, що потрібні додаткові заходи санкційного тиску на Росію і що наші домовленості з партнерами про ППО не можуть затягуватись в реалізації", – написав Зеленський у телеграм-каналі у п’ятницю.

Він зазначив, що обговорив із Сибігою, що має бути зроблено цими тижнями та які кроки партнерів можуть підтримати захист країни найбільш ефективно.

"Антибалістика – це ключове завдання. Готуємо також і наші детальні пропозиції для нового європейського санкційного пакету й додаткових заходів проти обходу існуючих санкцій", – наголосив президент.

Теги: #сибіга #зеленський #санкції_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:13 29.05.2026
Росіяни готують новий масований удар по Україні – Зеленський у розмові з канцлером Австрії

Росіяни готують новий масований удар по Україні – Зеленський у розмові з канцлером Австрії

13:50 29.05.2026
Україна готова підтримати Румунію будь-яким необхідним чином – Зеленський про падіння дрона РФ

Україна готова підтримати Румунію будь-яким необхідним чином – Зеленський про падіння дрона РФ

13:08 29.05.2026
Навроцький запропонував позбавити Зеленського ордена Білого Орла

Навроцький запропонував позбавити Зеленського ордена Білого Орла

11:44 29.05.2026
Сибіга заявив про готовність України до співпраці з Румунією для захисту від безпекових загроз

Сибіга заявив про готовність України до співпраці з Румунією для захисту від безпекових загроз

11:34 29.05.2026
Сибіга: Є доручення президента щодо заміни послів України в низці держав

Сибіга: Є доручення президента щодо заміни послів України в низці держав

10:02 29.05.2026
Очікуємо тепер, що глобальна спільнота посилить тиск на агресора, – Сибіга після засідання Радбезу ООН

Очікуємо тепер, що глобальна спільнота посилить тиск на агресора, – Сибіга після засідання Радбезу ООН

19:20 28.05.2026
Зеленський: Україна просуває створення власної балістики попри конкуренцію з боку окремих держав

Зеленський: Україна просуває створення власної балістики попри конкуренцію з боку окремих держав

12:41 28.05.2026
Зеленський у Швеції: Готуємо сильний крок щодо винищувачів Gripen

Зеленський у Швеції: Готуємо сильний крок щодо винищувачів Gripen

12:04 28.05.2026
Зеленський про ратифікацію угоди про позику ЄС: Одне з найбільш важливих голосувань, яке демонструє конструктивність нашої спільної роботи

Зеленський про ратифікацію угоди про позику ЄС: Одне з найбільш важливих голосувань, яке демонструє конструктивність нашої спільної роботи

11:54 28.05.2026
Прем'єр Швеції прийме в четвер президента України

Прем'єр Швеції прийме в четвер президента України

ВАЖЛИВЕ

Керівництво РФ шукає слабких переговорників і не готове до миру – голова КБФ Яценюк

Умєров у Берліні обговорив перемовний процес, а також Drone Deal – речниця

Україна пропонує ЄС роботу над різними форматами перемир'я з РФ, не лише аеропортного – Сибіга

Без США нереалістично досягти закінчення російської агресії – Сибіга

Сибіга про дзвінок Лаврова Рубіо: Яка ж зухвалість напряму інформувати найпотужнішу країну в світі про нехтування їхніми мирними зусиллями

ОСТАННЄ

Раді пропонують надати статус Засновника сучасної держави Україна нардепам, які ухвалили Конституцію

Керівництво РФ шукає слабких переговорників і не готове до миру – голова КБФ Яценюк

Порошенко розкритикував урядовий проєкт змін до Держбюджету-2026

Кос: Країнам ЄС слід погодитися на нову модель прискореного прийому нових членів союзу

Стефанчук на зустрічі з представниками Конгресу США: Україна не поступиться жодною територією агресору

Сибіга розпочав візит на Кіпр із переговорів з нідерландським колегою

Федоров обговорив оборонні пріоритети України з міністрами оборони Німеччини, Британії та генсеком НАТО

Зеленський і фон дер Ляєн обговорили зміцнення української ППО

Качка: Україна не розглядає жодних "полегшених" чи альтернативних моделей членства в ЄС

Рютте зустрінеться із Мадяром у четвер у Брюсселі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА