Україна готує детальні пропозиції для нового європейського санкційного пакету проти РФ – Зеленський

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський обговорив із міністром закордонних справ Андрієм Сибігою кроки партнерів, які можуть посилити Україну, а також пропозиції для нового європейського санкційного пакету проти РФ.

"Маємо інформацію від розвідок про підготовку Росії до нового масованого удару. Важливо, щоб усі наші партнери знали, що відбувається, і що Росія продовжує покладатися на ракети та подальшу війну, а не дипломатичні кроки. Передусім це означає, що потрібні додаткові заходи санкційного тиску на Росію і що наші домовленості з партнерами про ППО не можуть затягуватись в реалізації", – написав Зеленський у телеграм-каналі у п’ятницю.

Він зазначив, що обговорив із Сибігою, що має бути зроблено цими тижнями та які кроки партнерів можуть підтримати захист країни найбільш ефективно.

"Антибалістика – це ключове завдання. Готуємо також і наші детальні пропозиції для нового європейського санкційного пакету й додаткових заходів проти обходу існуючих санкцій", – наголосив президент.