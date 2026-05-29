Інтерфакс-Україна
Політика
14:40 29.05.2026

Раді пропонують надати статус Засновника сучасної держави Україна нардепам, які ухвалили Конституцію

Член фракції "Батьківщина" Андрій Кожем’якін пропонує Верховній Раді надати статус Засновника сучасної держави Україна народним депутатам, які у 1996 році ухвалили Основної закон.

Відповідний законопроєкт № 15280 щодо внесення змін до закону "Про статус Засновника сучасної держави Україна – народного депутата" зареєстровано у Верховній Раді, повідомляє сайт парламенту.

Законопроєкт передбачає надання статусу Засновника сучасної держави Україна народним депутатам другого скликання Верховної Ради, які 28 червня 1996 року на пленарному засіданні парламенту проголосували за прийняття Конституції.

Згідно з чинним законом статус Засновника сучасної держави Україна надається депутату Верховної Ради Української РСР, який на пленарному засіданні Верховної Ради Української РСР підтримав ухвалення Декларації про державний суверенітет України (16 липня 1990 р.) та/або Акту проголошення незалежності України чи постанови "Про проголошення незалежності України"(24 серпня 1991 р.)

17:58 26.05.2026
