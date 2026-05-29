Сибіга: Є доручення президента щодо заміни послів України в низці держав

Фото: https://www.facebook.com

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга анонсував влітку щорічну нараду послів та повідомив про доручення від президента про заповнення вакантних посад та заміни послів в низці держав.

"Ми готуємо нараду послів влітку, є доручення президента внести кандидатури для заповнення вакантних посад послів, а також заміни послів в низці держав, аби отримати нову динаміку і змінювати парадигму відносно з цими країнами", – сказав він під час "години запитань до уряду" у Верховній Раді в п’ятницю.

Сибіга наголосив, що "найбільший виклик завжди – це кадровий", тому триває пошук кандидатур.

18 травня президент України Володимир Зеленський анонсував кадрові зміни в Україні найближчими тижнями. За його словами, зміни торкнуться передусім дипломатичного корпусу.