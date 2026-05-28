Керівництво РФ шукає слабких переговорників і не готове до миру – голова КБФ Яценюк

Експрем'єр-міністр України (2014-16), голова Київського безпекового форуму (КБФ) Арсеній Яценюк переконаний, що успіх переговорів з РФ про завершення війни в Україні залежить від особи переговорника від країн Заходу, але припускає, що російське керівництво розраховує на те, що цей переговорник буде слабким, бо насправді не зацікавлене у реальних мирних переговорах і має намір надалі використовувати переговорний процес для затягування часу та посилення власних позицій.

Коментуючи в інтерв'ю Euronews у Брюсселі дискусії в ЄС щодо можливого представника для прямих контактів із Москвою, Яценюк сказав: "Він (Володимир Путін – ІФ-У) завжди відчуває, слабкі ви чи сильні. Тому він перевіряє кожну людину, з якою зустрічається. Але чи маємо ми здатність і шанс переграти його? Так, маємо, без сумніву. Але все залежить від особистості, яка буде розмовляти з Путіним, і від того, чи матиме ця особистість, чи матиме ця високопоставлена політична фігура додаткові важелі, які підкріплять її слова. Інакше це будуть лише порожні розмови".

"Я зосереджуюся на тому, які сильні аргументи матиме цей спеціальний посланник у своєму арсеналі. І чи буде цей посланник просто окремою особою, чи за ним стоятиме весь блок НАТО. А нам потрібен весь західний світ, який підтримає і підкріпить такого переговірника. Але дозвольте мені ще раз нагадати: Путін не готовий до жодних переговорів на цьому конкретному етапі. Можливо, він погодився б на якогось переговірника, з єдиною дуже простою та очевидною метою – виграти час і знову перехитрити та обдурити нас", – додав голова КБФ.

При цьому він заявив, що "не впевнений, чи готовий Путін погодитися на будь-кого", і тому питання полягає не в конкретному імені потенційного представника ЄС, а у здатності Європи демонструвати силу та політичну єдність.

"Путін готовий погодитися лише на капітуляцію України і, власне, Європи. І ми маємо це усвідомити. Справа не в іменах. Справа не в якійсь міжнародній чи внутрішній політиці. Справа в тому, яку політику ми будемо реалізовувати щодо Росії. Єдина мова, яку розуміє Путін, – мова сили… У цьому новому сучасному світі слова не мають значення. Слова мають значення лише в тому випадку, якщо їх підкріплюють дуже рішучі дії. І саме тому Україні та всім у Європі потрібно усвідомити: Путін зреагує лише в тому випадку, якщо ми зробимо все можливе, щоб виснажити його економіку, виснажити його військо і фактично позбавити його політичної ваги та політичного впливу", – додав Яценюк.

За його словами, РФ дедалі активніше намагається залякати європейські суспільства, щоб послабити підтримку України, хоче "залякати народ ЄС і змусити європейців відвернутися від українців, чого ніколи не станеться".

"Тож моя думка наступна: вони надсилають нам усім дуже чіткий сигнал. Нам потрібно створити сильніший, кращий і безпечніший союз. Я маю на увазі Європейський Союз. І Україна могла б бути найкращим гарантом безпеки Європейського Союзу", – наголосив голова КБФ.

Він висловив переконання, що Путін програє війну, і при цьому зараз не має альтернатив, крім ескалації ситуації. "Путін, і не тільки він, а й уся вісь зла під егідою Китаю, націлені на весь західний світ. Це означає, що вони націлені на кожного європейського громадянина, на кожну європейську країну. Україна сьогодні фактично перебуває на передовій оборони як України – бо ми захищаємо себе, – так і Європейського Союзу. Отже, мій меседж полягає в тому, що нам потрібна сильна Європа та новий вид європейського оборонного союзу у співпраці з НАТО. Бо я категорично заперечую будь-яку ідею про те, що НАТО є застарілим. Але, з іншого боку, ми маємо зробити все можливе, щоб допомогти Україні виграти цю війну. Це змінить правила гри. Якщо Україна переможе, ми будемо жити в абсолютно новому світі, який буде кращим за цей", – резюмував Яценюк.

Як повідомлялося, 28 травня верховний представник ЄС Кая Каллас вперше озвучила попередній список вимог до РФ в разі можливих майбутніх переговорів щодо миру для України. Вона також заявила, що питання визначення представника ЄС на можливих майбутніх переговорах з РФ щодо миру для України станом на сьогодні не стоїть. За словами Каллас, Євросоюз не може бути посередником між РФ та Україною у мирних переговорах, тому що захищає інтереси Європи та України, а зусилля ЄС "повинні також доповнювати зусилля США".