Інтерфакс-Україна
Політика
13:39 28.05.2026

Порошенко розкритикував урядовий проєкт змін до Держбюджету-2026

Фото: Євросолідарність

Народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко розкритикував урядовий проєкт змін до Державного бюджету України на 2026 рік, який вилучає 40 млрд грн від Міністерства оборони на Резервний фонд.

"Він захищає не українське небо, а приземлені інтереси влади. На жодну голову не можна натягнути вилучення з бюджету Міністерства оборони сорока мільярдів, які були спрямовані на закупівлю озброєння, і більшість депутатів повірити в це не могла. Але це їм не перешкоджає зараз спробувати підтримати цей бюджет", – сказав Порошенко, виступаючи у Верховній Раді в четвер.

Він наголосив, що "Євросолідарність" зареєструвала альтернативний законопроєкт №15224-4, в якому пропонує збільшити грошове забезпечення для військових на лінії фронту і припинити витрачати кошти на нецільові витрати.

"Перше в нашому проєкті: руки геть від сорока мільярдів на озброєння. Друге: кошти Резервного фонду тільки і виключно на подолання катастроф і російських ударів. Третє: виконайте хоч обіцянку президента, який обіцяв підвищити до 250-400 тис грн грошове забезпечення Збройним силам. Четверте: ми не проти підвищення СБУ і Нацгвардії, але тільки тим, хто на фронті. П’яте: збільшіть частку ПДФО на рахунки бригад", – сказав Порошенко. 

Теги: #порошенко #бюджет

