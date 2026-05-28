Кос: Країнам ЄС слід погодитися на нову модель прискореного прийому нових членів союзу

Державам Європейського Союзу слід узгодити нову, більш швидку систему прийому нових членів до ЄС, заявила член Європейської комісії (ЄК) з питань розширення ЄС Марта Кос.

"Якщо і є правильний час прискорити зростання союзу, то цей час настав (...) Я тут не для того, щоб підтримувати статус-кво", – наводить її слова Financial Times.

Однак вона визнала, що Україна не зможе вступити до ЄС у 2027 році. Кос додала, що, тим не менш, має сенс змінити процес прийняття нових членів до Євросоюзу, з огляду на ситуацію з Україною.

Її також попросили прокоментувати пропозицію канцлера ФРН Фрідріха Мерца на деякий час надати Україні статус "асоційованого члена": так Україна могла б отримати можливість брати участь у засіданнях ЄС без права голосу.

"Це корисна річ, тому що нам потрібні серйозні дебати з цієї теми. Я виступаю за такі дискусії. Це лише одна з ідей, і це хороший початок для обговорень", – сказала Кос.

Вона зазначила, що не знає, в якому напрямку підуть дискусії. За її словами, лідери ЄС, з якими вона вела обговорення в приватному порядку, виступають за комбінацію принципів з урахуванням заслуг кандидата та можливостей поетапного вступу до ЄС.

Але водночас, додала Кос, ЄС не поступатиметься вимогами у сфері верховенства права, незалежності судової влади та боротьби з корупцією.

27-28 травня міністри закордонних справ держав Євросоюзу проводять у Лімасолі свою традиційну неформальну раду – Гімніх, на якій центральними темами є перспектива можливих переговорів з Росією та Україна.