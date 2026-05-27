Стефанчук на зустрічі з представниками Конгресу США: Україна не поступиться жодною територією агресору

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук обговорив гарантії безпеки для України та оборонну підтримку із сенатором, співголовою комітету Сенату США з питань ветеранів Річардом Блюменталем та конгресменом, співголовою комітету Палати представників з питань розвідки Джимом Гаймсом.

"Говорили про мирний процес, посилення тиску на росію, гарантії безпеки для України та подальшу оборонну підтримку. Наголосив: Україна готова до припинення вогню там, де ми зараз перебуваємо. Але є червоні лінії, які не можуть бути перетнуті. Україна не поступиться жодною територією агресору", – написав Стефанчук у Фейсбуці у середу.

За його словами, окремо обговорили потребу в посиленні української протиповітряної оборони.

"Щоб зупинити російський ракетний терор, Україні критично потрібні системи Patriot, ракети до них, перехоплювачі для NASAMS та стабільна робота ініціативи PURL", – зазначив спікер.

Він також розповів, що порушив питання санкцій щодо РФ.

"Тиск на росію має не послаблюватися, а зростати. Кремль потрібно позбавити доступу до високотехнологічних компонентів і доходів від продажу нафти – саме це є реальним важелем, щоб змусити агресора сісти за стіл переговорів", – підкреслив Стефанчук.

Голова Верховної Ради підкреслив, що Україна не лише потребує підтримки, а вже сьогодні готова посилювати безпеку партнерів – ділитися бойовим досвідом, технологіями та оборонними рішеннями, перевіреними на полі бою.

На думку Стефанчука, важливо, щоб українське питання залишалося серед ключових у порядку денному Конгресу США.

"Вдячний Сполученим Штатам Америки за стратегічне партнерство, а нашим друзям у Конгресі – за розуміння: підтримка України сьогодні є інвестицією у довгострокове стримування росії, європейську безпеку та стійкість демократій. ", – наголосив голова Верховної Ради.