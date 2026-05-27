Інтерфакс-Україна
Політика
19:02 27.05.2026

Стефанчук на зустрічі з представниками Конгресу США: Україна не поступиться жодною територією агресору

2 хв читати
Стефанчук на зустрічі з представниками Конгресу США: Україна не поступиться жодною територією агресору

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук обговорив гарантії безпеки для України та оборонну підтримку із сенатором, співголовою комітету Сенату США з питань ветеранів Річардом Блюменталем та конгресменом, співголовою комітету Палати представників з питань розвідки Джимом Гаймсом.

"Говорили про мирний процес, посилення тиску на росію, гарантії безпеки для України та подальшу оборонну підтримку. Наголосив: Україна готова до припинення вогню там, де ми зараз перебуваємо. Але є червоні лінії, які не можуть бути перетнуті. Україна не поступиться жодною територією агресору", – написав Стефанчук у Фейсбуці у середу.

За його словами, окремо обговорили потребу в посиленні української протиповітряної оборони.

"Щоб зупинити російський ракетний терор, Україні критично потрібні системи Patriot, ракети до них, перехоплювачі для NASAMS та стабільна робота ініціативи PURL", – зазначив спікер.

Він також розповів, що порушив питання санкцій щодо РФ.

"Тиск на росію має не послаблюватися, а зростати. Кремль потрібно позбавити доступу до високотехнологічних компонентів і доходів від продажу нафти – саме це є реальним важелем, щоб змусити агресора сісти за стіл переговорів", – підкреслив Стефанчук.

Голова Верховної Ради підкреслив, що Україна не лише потребує підтримки, а вже сьогодні готова посилювати безпеку партнерів – ділитися бойовим досвідом, технологіями та оборонними рішеннями, перевіреними на полі бою.

На думку Стефанчука, важливо, щоб українське питання залишалося серед ключових у порядку денному Конгресу США.

"Вдячний Сполученим Штатам Америки за стратегічне партнерство, а нашим друзям у Конгресі – за розуміння: підтримка України сьогодні є інвестицією у довгострокове стримування росії, європейську безпеку та стійкість демократій. ", – наголосив голова Верховної Ради.

Теги: #стефанчук #конгрес_сша #територіальна_цілісність

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:53 19.05.2026
Війна проти України обмежила здатність РФ в осяжній перспективі розпочати війну проти НАТО – доповідь для Конгресу США

Війна проти України обмежила здатність РФ в осяжній перспективі розпочати війну проти НАТО – доповідь для Конгресу США

13:50 19.05.2026
Доповідь для Конгресу США: За три місяці Росія випустила по Україні понад 19 тис. ракет та БпЛА

Доповідь для Конгресу США: За три місяці Росія випустила по Україні понад 19 тис. ракет та БпЛА

17:56 12.05.2026
Стефанчук назвав інтерв'ю Мендель маніпуляцією, а історію про відмову від Донбасу вигаданою

Стефанчук назвав інтерв'ю Мендель маніпуляцією, а історію про відмову від Донбасу вигаданою

13:56 12.05.2026
Україна має наполегливо працювати, щоб перспектива членства в ЄС стала незворотною – спікерка Конгресу депутатів Іспанії

Україна має наполегливо працювати, щоб перспектива членства в ЄС стала незворотною – спікерка Конгресу депутатів Іспанії

14:39 08.05.2026
"Право на забуття" у новому Цивільному кодексі не стосується питань свободи слова – Стефанчук

"Право на забуття" у новому Цивільному кодексі не стосується питань свободи слова – Стефанчук

15:48 07.05.2026
Стефанчук: Цивільний кодекс не дискримінує ЛГБТ-спільноту

Стефанчук: Цивільний кодекс не дискримінує ЛГБТ-спільноту

22:42 06.05.2026
Стефанчук обговорив із прем'єром Португалії оборонну співпрацю, євроінтеграційний курс України та порушення Росією запропонованого перемир'я

Стефанчук обговорив із прем'єром Португалії оборонну співпрацю, євроінтеграційний курс України та порушення Росією запропонованого перемир'я

17:23 27.04.2026
Мерц припускає, що Україні, можливо, доведеться погодитися на втрату території на шляху до членства в ЄС

Мерц припускає, що Україні, можливо, доведеться погодитися на втрату території на шляху до членства в ЄС

09:15 14.02.2026
Участь делегації Конгресу в Мюнхенській конференції скасовано через частковий шатдаун в США - Стефанішина

Участь делегації Конгресу в Мюнхенській конференції скасовано через частковий шатдаун в США - Стефанішина

18:21 25.01.2026
Зеленський: До компромісу мають бути готові всі три сторони, і американська також

Зеленський: До компромісу мають бути готові всі три сторони, і американська також

ВАЖЛИВЕ

Умєров у Берліні обговорив перемовний процес, а також Drone Deal – речниця

Україна пропонує ЄС роботу над різними форматами перемир'я з РФ, не лише аеропортного – Сибіга

Без США нереалістично досягти закінчення російської агресії – Сибіга

Сибіга про дзвінок Лаврова Рубіо: Яка ж зухвалість напряму інформувати найпотужнішу країну в світі про нехтування їхніми мирними зусиллями

Зеленський: Без України не може бути повноцінного європейського проєкту, і присутність України в ЄС також має бути повноцінною – повноправною

ОСТАННЄ

Сибіга розпочав візит на Кіпр із переговорів з нідерландським колегою

Федоров обговорив оборонні пріоритети України з міністрами оборони Німеччини, Британії та генсеком НАТО

Зеленський і фон дер Ляєн обговорили зміцнення української ППО

Качка: Україна не розглядає жодних "полегшених" чи альтернативних моделей членства в ЄС

Рютте зустрінеться із Мадяром у четвер у Брюсселі

МЗС Франції викликало російського посла через удари РФ по Україні та погрози

У Мадяра висунули умову зустрічі із Зеленським

Опитування: 40% українців вважають, що Україна є лідером порівняно з іншими країнами Європи

Рада підтримала припинення повноважень нардепа Цабаля

Матернова заявила, що Зеленський пройшов безпрецедентний шлях під час війни

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА