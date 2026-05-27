Сибіга розпочав візит на Кіпр із переговорів з нідерландським колегою

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив про початок візиту на Кіпр у рамках неформальної зустрічі міністрів закордонних справ держав-членів Європейського Союзу в форматі "Гімніх" із зустрічі зі своїм нідерландським колегою Томом Берендсеном.

"Наша спільна мета – дати реальний старт процесу вступу України до ЄС – розпочати технічні процедури для відкриття Кластера 1: Основи. І наша спільна думка чітка: час для цього настав саме зараз. Ми домовилися рухатися вперед – і робити це невідкладно", – написав він у Х.

Міністри також торкнулися питання активізації зусиль щодо миру та нової ролі Європи в них.

"І тут теж час настав саме зараз – адже Європа має реальний вплив і може змінити ситуацію на краще", – наголоисв Сибіга.

Він також назвав символічним, що вони з колегою зустрілися в галереї в Лімасолі, де зараз проходить виставка про Україну талановитого нідерландського фотографа Едді ван Вессела, який відвідав Україну 17 разів з 2022 року.

"Його чорно-білі фотографії показують не лише війну. Вони розповідають історії людей. Вони відображають гідність та стійкість України. Певним чином вони відображають нову Європу. Це гідний початок цієї важливої зустріч у форматі "Гімніх"", – написав Сибіга.

Як повідомили раніше у МЗС, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга 27 травня візьме участь у неформальному засіданні міністрів закордонних справ ЄС у форматі "Гімніх" на Кіпрі, де планує обговорити, зокрема, посилення ролі Європи у мирних зусиллях та вступ України в ЄС, а також оборонні потреби.

Формат "Гімніх" – це неформальні зустрічі міністрів закордонних справ країн Європейського Союзу для обміну думками з ключових питань зовнішньої політики та безпеки.