Інтерфакс-Україна
Політика
18:56 27.05.2026

Сибіга розпочав візит на Кіпр із переговорів з нідерландським колегою

2 хв читати
Сибіга розпочав візит на Кіпр із переговорів з нідерландським колегою
Фото: https://x.com/andrii_sybiha

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив про початок візиту на Кіпр у рамках неформальної зустрічі міністрів закордонних справ держав-членів Європейського Союзу в форматі "Гімніх" із зустрічі зі своїм нідерландським колегою Томом Берендсеном.

"Наша спільна мета – дати реальний старт процесу вступу України до ЄС – розпочати технічні процедури для відкриття Кластера 1: Основи. І наша спільна думка чітка: час для цього настав саме зараз. Ми домовилися рухатися вперед – і робити це невідкладно", – написав він у Х.

Міністри також торкнулися питання активізації зусиль щодо миру та нової ролі Європи в них.

"І тут теж час настав саме зараз – адже Європа має реальний вплив і може змінити ситуацію на краще", – наголоисв Сибіга.

Він також назвав символічним, що вони з колегою зустрілися в галереї в Лімасолі, де зараз проходить виставка про Україну талановитого нідерландського фотографа Едді ван Вессела, який відвідав Україну 17 разів з 2022 року.

"Його чорно-білі фотографії показують не лише війну. Вони розповідають історії людей. Вони відображають гідність та стійкість України. Певним чином вони відображають нову Європу. Це гідний початок цієї важливої зустріч у форматі "Гімніх"", – написав Сибіга.

Як повідомили раніше у МЗС, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга 27 травня візьме участь у неформальному засіданні міністрів закордонних справ ЄС у форматі "Гімніх" на Кіпрі, де планує обговорити, зокрема, посилення ролі Європи у мирних зусиллях та вступ України в ЄС, а також оборонні потреби.

Центральними темами участі глави МЗС України стане посилення ролі Європи у мирних зусиллях, прогрес на шляху до вступу України в ЄС та відкриття переговорних кластерів, санкційний тиск на РФ, забезпечення оборонних потреб України.

Формат "Гімніх" – це неформальні зустрічі міністрів закордонних справ країн Європейського Союзу для обміну думками з ключових питань зовнішньої політики та безпеки.

Теги: #нідерланди #сибіга #кіпр

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:03 26.05.2026
Україна прагне стратегічного партнерства з Африкою та спільної боротьби з дезінформацією РФ – Сибіга

Україна прагне стратегічного партнерства з Африкою та спільної боротьби з дезінформацією РФ – Сибіга

22:51 26.05.2026
Сибіга: Україна планує перевищити довоєнний товарообіг з Африкою у $6,7 млрд і відкриє нові дипмісії

Сибіга: Україна планує перевищити довоєнний товарообіг з Африкою у $6,7 млрд і відкриє нові дипмісії

22:29 26.05.2026
Масовані атаки РФ лише посилюють підтримку України – глава МЗС Нідерландів викликав посла РФ

Масовані атаки РФ лише посилюють підтримку України – глава МЗС Нідерландів викликав посла РФ

21:05 26.05.2026
Сибіга на Кіпрі обговорить з колегами з Євросоюзу посилення ролі Європи у мирних зусиллях, вступ України в ЄС, а також оборонні потреби

Сибіга на Кіпрі обговорить з колегами з Євросоюзу посилення ролі Європи у мирних зусиллях, вступ України в ЄС, а також оборонні потреби

19:01 26.05.2026
Сибіга подякував державам-членам ООН за засудження погроз РФ щодо їх дипмісій у Києві

Сибіга подякував державам-членам ООН за засудження погроз РФ щодо їх дипмісій у Києві

18:45 26.05.2026
Спорт не може бути платформою для легітимізації держав-агресорів – Сибіга та Бідний про рішення FIG

Спорт не може бути платформою для легітимізації держав-агресорів – Сибіга та Бідний про рішення FIG

18:08 26.05.2026
Сибіга закликав Гутерреша змусити РФ припинити атаки на гуманітарні місії після удару по складу ООН у Дніпрі

Сибіга закликав Гутерреша змусити РФ припинити атаки на гуманітарні місії після удару по складу ООН у Дніпрі

16:47 26.05.2026
Україна пропонує ЄС роботу над різними форматами перемир'я з РФ, не лише аеропортного – Сибіга

Україна пропонує ЄС роботу над різними форматами перемир'я з РФ, не лише аеропортного – Сибіга

16:28 26.05.2026
Сибіга у середу обговорить з главами МЗС країн ЄС формат участі Європи у мирних переговорах

Сибіга у середу обговорить з главами МЗС країн ЄС формат участі Європи у мирних переговорах

16:00 26.05.2026
Без США нереалістично досягти закінчення російської агресії – Сибіга

Без США нереалістично досягти закінчення російської агресії – Сибіга

ВАЖЛИВЕ

Умєров у Берліні обговорив перемовний процес, а також Drone Deal – речниця

Україна пропонує ЄС роботу над різними форматами перемир'я з РФ, не лише аеропортного – Сибіга

Без США нереалістично досягти закінчення російської агресії – Сибіга

Сибіга про дзвінок Лаврова Рубіо: Яка ж зухвалість напряму інформувати найпотужнішу країну в світі про нехтування їхніми мирними зусиллями

Зеленський: Без України не може бути повноцінного європейського проєкту, і присутність України в ЄС також має бути повноцінною – повноправною

ОСТАННЄ

Федоров обговорив оборонні пріоритети України з міністрами оборони Німеччини, Британії та генсеком НАТО

Зеленський і фон дер Ляєн обговорили зміцнення української ППО

Качка: Україна не розглядає жодних "полегшених" чи альтернативних моделей членства в ЄС

Рютте зустрінеться із Мадяром у четвер у Брюсселі

МЗС Франції викликало російського посла через удари РФ по Україні та погрози

У Мадяра висунули умову зустрічі із Зеленським

Опитування: 40% українців вважають, що Україна є лідером порівняно з іншими країнами Європи

Рада підтримала припинення повноважень нардепа Цабаля

Матернова заявила, що Зеленський пройшов безпрецедентний шлях під час війни

Порошенко після першої зустрічі з Зеленським віч-на-віч: домовились, що діалог стане постійним

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА