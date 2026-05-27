18:43 27.05.2026

Федоров обговорив оборонні пріоритети України з міністрами оборони Німеччини, Британії та генсеком НАТО

Фото: https://t.me/ministry_of_defense_ua

Міністр оборони України Михайло Федоров провів переговори з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом, міністром оборони Великої Британії Джоном Гілі та генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в межах підготовки до засідання Контактної групи з питань оборони України щодо потреб українського війська.

"Напередодні наступної зустрічі UDCG я провів продуктивні переговори з Борисом Пісторіусом, Джоном Гілі та Марком Рютте. Наш фокус непохитний: пріоритет інструментам, які забезпечують найбільший вплив на полі бою. Безпекові вимоги України чіткі. Ми наполягаємо на посиленні нашої протиповітряної оборони проти балістичних загроз, забезпеченні далекобійної артилерії та прискоренні фінансування дронів українського виробництва", – написав Федоров у Х.

Він наголосив, що стратегія Україна полягає в тому, щоб кожен долар партнерської підтримки перетворювався на пряму перевагу на передовій.

"Вдячний Німеччині, Великобританії та НАТО за їхнє постійне лідерство", – додав міністр.

Як повідомлялося, 34 засідання Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн") відбулося у гібридному форматі у Берліні 15 квітня. Тоді Федоров повідомив, що наступна зустріч відбудеться в червні.

