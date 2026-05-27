Зеленський і фон дер Ляєн обговорили зміцнення української ППО

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, під час якої обговорили роботу над зміцненням української ППО, передусім антибалістики.

"Європа має відповідні можливості, і ми говорили про це, зокрема, в межах нашої роботи з ЄС на треку Drone Deal. Дякую, Урсуло, за підтримку цього формату. Важливо, що наші команди активно працюють, і вже є країни, які готові долучатися", – написав Зеленський у телеграм-каналі у середу.

Також лідери обговорили український євроінтеграційний трек.

Зеленський наголосив, що Україна повністю готова до відкриття всіх шести переговорних кластерів та розраховує, що перший кластер (Fundamentals) може бути відкритий вже у червні.

"Так само важливо, щоб якнайшвидше надійшов перший транш із європейського пакету підтримки. Є дата – сподіваємося, що все вдасться реалізувати саме так, як ми домовилися", – зауважив президент.