Качка: Україна не розглядає жодних "полегшених" чи альтернативних моделей членства в ЄС

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка заявляє, що Україна не розглядає жодних "полегшених" чи альтернативних моделей членства як заміну повноцінній інтеграції до Європейського Союзу, повідомили в Офісі віцепрем’єра.

"Для України неприйнятними є будь-які альтернативи повноправному членству в ЄС. Ми виступаємо за швидкий, заснований на заслугах, повноцінний вступ до Європейського Союзу відповідно до статті 49 Договору про ЄС. Поступова інтеграція до внутрішнього ринку ЄС є для нас надзвичайно важливою, адже український бізнес прагне працювати на тих самих умовах, що й бізнес держав-членів. Але жодні проміжні формати не повинні відволікати увагу або ресурси від головної мети – повноправного членства України в ЄС", – цитує Качку Офіс з посиланням на інтерв’ю для Euronews.

Раніше він заявляв, що лист канцлера Німеччини Фрідріха Мерца щодо ідеї "асоційованого членства" України в Євросоюзі акцентує на повноправному членстві України в ЄС і на заклику до негайного і невідкладного відкриття усіх переговорних кластерів. Також Качка наголошував, що головний ризик, що мова йде про якісь потенційні альтернативи, усунуто.

Як повідомлялося, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц написав листа лідерам ЄС, в якому висловив пропозицію надати Україні новий спеціальний статус як "асоційованого члена" Союзу, при якому та спочатку не отримає повноцінного членства та права голосу, але буде тісніше інтегрована в інституції ЄС. Мерц обґрунтував свою ініціативу особливим становищем України як країни, що перебуває у стані війни, та значним прогресом у переговорах про вступ. Пропозиція також має на меті сприяти мирним переговорам, ініційованим президентом США Дональдом Трампом, серед іншого, через політичне зобов’язання держав-членів поширити пункт ЄС про взаємодопомогу на Україну.

Так, Мерц пропонує надати Україні право застосування ст. 42.7 про взаємну допомогу та оборону для надання широких гарантій безпеки, поступову інтеграція до бюджету ЄС, місце в суді ЄС як "помічника доповідача", участь у засіданнях Ради ЄС та Європейської ради та право голосу на них, а також участь без права голосу в Європейській комісії та Європейському парламенті. При цьому він рекомендує передбачити скорочення членства, якщо Україна регресуватиме в процесі приєднання або у "фундаментальних цінностях ЄС".

Аналогічно, за його словами, країни Західних Балкан та Молдова повинні отримати подальші сигнали про приєднання, однак, на відміну від України, Мерц пропонує розробити для цих країн окремі плани швидкого вступу.

В Єврокомісії отримали пропозиції Мерца й заявили, що вступ України до ЄС фундаментально пов’язаний з безпекою Союзу.