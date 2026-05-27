Інтерфакс-Україна
Політика
18:14 27.05.2026

Качка: Україна не розглядає жодних "полегшених" чи альтернативних моделей членства в ЄС

2 хв читати
Качка: Україна не розглядає жодних "полегшених" чи альтернативних моделей членства в ЄС
Фото: https://www.facebook.com

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка заявляє, що Україна не розглядає жодних "полегшених" чи альтернативних моделей членства як заміну повноцінній інтеграції до Європейського Союзу, повідомили в Офісі віцепрем’єра.

"Для України неприйнятними є будь-які альтернативи повноправному членству в ЄС. Ми виступаємо за швидкий, заснований на заслугах, повноцінний вступ до Європейського Союзу відповідно до статті 49 Договору про ЄС. Поступова інтеграція до внутрішнього ринку ЄС є для нас надзвичайно важливою, адже український бізнес прагне працювати на тих самих умовах, що й бізнес держав-членів. Але жодні проміжні формати не повинні відволікати увагу або ресурси від головної мети – повноправного членства України в ЄС", – цитує Качку Офіс з посиланням на інтерв’ю для Euronews.

Раніше він заявляв, що лист канцлера Німеччини Фрідріха Мерца щодо ідеї "асоційованого членства" України в Євросоюзі акцентує на повноправному членстві України в ЄС і на заклику до негайного і невідкладного відкриття усіх переговорних кластерів. Також Качка наголошував, що головний ризик, що мова йде про якісь потенційні альтернативи, усунуто.

Як повідомлялося, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц написав листа лідерам ЄС, в якому висловив пропозицію надати Україні новий спеціальний статус як "асоційованого члена" Союзу, при якому та спочатку не отримає повноцінного членства та права голосу, але буде тісніше інтегрована в інституції ЄС. Мерц обґрунтував свою ініціативу особливим становищем України як країни, що перебуває у стані війни, та значним прогресом у переговорах про вступ. Пропозиція також має на меті сприяти мирним переговорам, ініційованим президентом США Дональдом Трампом, серед іншого, через політичне зобов’язання держав-членів поширити пункт ЄС про взаємодопомогу на Україну.

Так, Мерц пропонує надати Україні право застосування ст. 42.7 про взаємну допомогу та оборону для надання широких гарантій безпеки, поступову інтеграція до бюджету ЄС, місце в суді ЄС як "помічника доповідача", участь у засіданнях Ради ЄС та Європейської ради та право голосу на них, а також участь без права голосу в Європейській комісії та Європейському парламенті. При цьому він рекомендує передбачити скорочення членства, якщо Україна регресуватиме в процесі приєднання або у "фундаментальних цінностях ЄС".

Аналогічно, за його словами, країни Західних Балкан та Молдова повинні отримати подальші сигнали про приєднання, однак, на відміну від України, Мерц пропонує розробити для цих країн окремі плани швидкого вступу.

В Єврокомісії отримали пропозиції Мерца й заявили, що вступ України до ЄС фундаментально пов’язаний з безпекою Союзу.

Теги: #качка #членство_єс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:44 23.05.2026
Зеленський назвав пропозицію щодо асоційованого членства в ЄС "несправедливою" – ЗМІ

Зеленський назвав пропозицію щодо асоційованого членства в ЄС "несправедливою" – ЗМІ

16:00 22.05.2026
Сибіга про асоційоване членство України в ЄС: наша стратегічна позиція – повноцінне і повноправне членство

Сибіга про асоційоване членство України в ЄС: наша стратегічна позиція – повноцінне і повноправне членство

15:14 22.05.2026
Качка: російська дезінформація про відносини України і Польщі немає жодного підґрунтя

Качка: російська дезінформація про відносини України і Польщі немає жодного підґрунтя

14:38 22.05.2026
Польща зацікавлена в прискоренні співпраці з Україною в сфері дронів – міністр фінансів

Польща зацікавлена в прискоренні співпраці з Україною в сфері дронів – міністр фінансів

14:25 22.05.2026
Качка про пропозицію Мерца щодо "асоційованого членства" в ЄС: головний ризик, що мова йде про якісь потенційні альтернативи, усунуто

Качка про пропозицію Мерца щодо "асоційованого членства" в ЄС: головний ризик, що мова йде про якісь потенційні альтернативи, усунуто

17:00 18.05.2026
Качка про критику проєкту Антикорупційної стратегії: яким буде фінальний зміст та наповнення – визначить український парламент

Качка про критику проєкту Антикорупційної стратегії: яким буде фінальний зміст та наповнення – визначить український парламент

16:41 13.05.2026
Качка вважає, що через рік дискусія перейде від Дорожньої карти з питань верховенства права до IBAR для вступу в ЄС

Качка вважає, що через рік дискусія перейде від Дорожньої карти з питань верховенства права до IBAR для вступу в ЄС

21:10 05.05.2026
Качка: Єдиний спосіб забезпечити легітимність Цивільного кодексу – це його прийняття суспільством

Качка: Єдиний спосіб забезпечити легітимність Цивільного кодексу – це його прийняття суспільством

13:45 01.05.2026
Сибіга привітав країни Східної Європи, Мальту та Кіпр із 22-ю річницею членства в ЄС

Сибіга привітав країни Східної Європи, Мальту та Кіпр із 22-ю річницею членства в ЄС

18:01 24.04.2026
В ЄС не коментують "асоційоване членство" для України, зазначивши, що це процес, заснований на заслугах та реформах

В ЄС не коментують "асоційоване членство" для України, зазначивши, що це процес, заснований на заслугах та реформах

ВАЖЛИВЕ

Умєров у Берліні обговорив перемовний процес, а також Drone Deal – речниця

Україна пропонує ЄС роботу над різними форматами перемир'я з РФ, не лише аеропортного – Сибіга

Без США нереалістично досягти закінчення російської агресії – Сибіга

Сибіга про дзвінок Лаврова Рубіо: Яка ж зухвалість напряму інформувати найпотужнішу країну в світі про нехтування їхніми мирними зусиллями

Зеленський: Без України не може бути повноцінного європейського проєкту, і присутність України в ЄС також має бути повноцінною – повноправною

ОСТАННЄ

Рютте зустрінеться із Мадяром у четвер у Брюсселі

МЗС Франції викликало російського посла через удари РФ по Україні та погрози

У Мадяра висунули умову зустрічі із Зеленським

Опитування: 40% українців вважають, що Україна є лідером порівняно з іншими країнами Європи

Рада підтримала припинення повноважень нардепа Цабаля

Матернова заявила, що Зеленський пройшов безпрецедентний шлях під час війни

Порошенко після першої зустрічі з Зеленським віч-на-віч: домовились, що діалог стане постійним

Тихановська: Лукашенко торгує політв'язнями за зняття санкцій, але знімати санкції за його співучасть у війні не можна

Сибіга подякував державам-членам ООН за засудження погроз РФ щодо їх дипмісій у Києві

Зеленський нагородив низку іноземних діячів за підтримку України та активну благодійну діяльність

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА