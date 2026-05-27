МЗС Франції викликало російського посла через удари РФ по Україні та погрози

Після масованих ударів та з огляду на неприйнятні погрози проти українських цивільних осіб та іноземних дипломатів, Міністерство Європи та закордонних справ Франції викликало, на прохання міністра, посла РФ у Парижі.

"Своїми діями Росія щодня демонструє свій цинізм та зневагу до міжнародного права. Франція рішуче засуджує тактику залякування Москвою, яка є доказом військового глухого кута, в якому опинилася країна в Україні. Франція повторює свій заклик до Росії припинити незаконну війну агресії в Україні", – йдеться у повідомленні на сайті відомства.

У МСЗ наголосили, що Франція зберігає свою відданість захисту європейської безпеки та підтримці України.

Як повідомлялося, глава МЗС РФ Сергій Лавров під час телефонної розмови з держсекретарем США Марко Рубіо "офіційно довів" до американської сторони, що російська армія "приступає" до системних ударів по об’єктах у Києві, які нібито використовують для потреб ЗСУ.

25 травня МЗС РФ заявило про намір "послідовно завдавати системних ударів" по підприємствах українського оборонно-промислового комплексу, зокрема в Києві. Також у заяві згадуються можливі удари по "центрах ухвалення рішень" та командних пунктах. Окремо МЗС РФ попередило іноземних громадян та дипломатичні місії про необхідність покинути Київ, а жителів столиці – уникати об’єктів військової та адміністративної інфраструктури.

Глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що російські погрози нових ударів по Києву мають на меті залякати західних дипломатів, але Україна не очікує, що цей шантаж спрацює.