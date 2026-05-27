У Мадяра висунули умову зустрічі із Зеленським

В уряді Угорщини назвали умову, за якої прем’єр Петр Мадяр зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським – "врегулювання ситуації угорської меншини в Україні".

"Особиста зустріч між Петером Мад’яром та Володимиром Зеленським можлива, якщо Україна виконає вимоги угорської сторони щодо врегулювання ситуації угорської меншини в Україні", – заявили речники уряду на прес-конференції в середу, передає угорська служба Euronews.

За даними речників, технічні переговори вже тривають, але зустріч на вищому рівні можлива, якщо в цих переговорах буде досягнуто прогресу.

Як повідомлялося, угорський уряд протягом останніх двох тижнів кілька разів говорив про можливу зустріч між Мадяром та Зеленським, і було відомо, що прем’єр-міністр Угорщини вказав Берегове на Закарпатті як можливе місце для зустрічі.

Як повідомлялося 20 травня, прем’єр-міністр Угорщини заявив, що вірить, що консультації щодо національних меншин відбудуться швидко та ефективно. "Я дуже сподіваюся і вірю, що ця серія переговорів відбудеться швидко та ефективно", – додав Мадяр. Тоді прем’єр наголосив, що ситуація з угорською меншиною є умовою для схвалення відкриття першого кластера переговорів про вступ України до ЄС.

Раніше у той самий день міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що вони з міністром закордонних справ Угорщини Анітою Орбан розпочали угорсько-українські консультації на рівні експертів разом із віцепрем’єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарасом Качкою.