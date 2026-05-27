Опитування: 40% українців вважають, що Україна є лідером порівняно з іншими країнами Європи

40% українців вважають, що Україна є країною-лідером порівняно з іншими країнами Європи, більшість українців підтримала б участь українських військ у захисті країн Балтії (Литва, Латвія, Естонія), Молдови, Фінляндії та Польщі в разі нападу РФ.

Про це свідчать результати опитування "Україна в архітектурі безпеки Європи", проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" у квітні 2026р.

"Відносна більшість українців (40%) вважає, що Україна є країною-лідером, якщо порівнювати з іншими країнами Європи. Одночасно фіксується, що з 2022 року меншає частка українців, які відносять Україну до "середнячків" серед європейських країн (з 42% у березні 2022 до 33% у квітні 2026). Натомість частішають погляди, у яких Україна є або лідером (з 34% у березні 2022 до 40% у квітні 2026), або навпаки аутсайдером (з 16% до 21%)", – йдеться у прессрелізі СГ "Рейтинг" на сайті.

Соціологи також фіксують, що більш як половина українців підтримала б участь ЗСУ в захисті всіх союзних країн з переліку, якби на них напала Росія: Литва: 63% – підтримали б, 33% – не підтримали б; Латвія: 62% – підтримали б, 33% – не підтримали б; Естонія: 61% – підтримав би, 33% – не підтримали б; Молдова: 60% – підтримали б, 35% – не підтримали б; Фінляндія: 59% – підтримали б, 33% – не підтримали б; Польща: 58% – підтримали б, 37% – не підтримали б.

Соціологи також зазначають, що чим сильніший емоційний зв’язок українців з ЄС, тим більше вони підтримують допомогу ЗСУ іншим країнам в разі нападу РФ. За даними соціологів, є певний контекст у зміні поглядів українців: уявлення про Україну як державу-лідера посилилося з перших місяців повномасштабного вторгнення та перших значних успіхів ЗСУ на фронті. Наприклад, у січні 2022 лідером Україну називали лише 8%, а аутсайдером – половина (49%). Натомість у березні 2022 лідером Україну почала вважати третина громадян, а аутсайдером – лише 16%.

Як і чотири року тому, приблизно три чверті українців (73%) вважають, що ЗСУ на війні захищають як народ України, так і інші народи Європи. Те, що ЗСУ захищають лише народ України, кажуть 23%. Громадяни, які голосували б за вступ України до ЄС, ще частіше вважають, що ЗСУ захищають і народ України, і інші народи Європи (84%). Лише 15% серед прихильників вступу до ЄС вважають, що ЗСУ на війні захищають тільки народ України.

Серед противників вступу до ЄС помітно менше респондентів, які , що ЗСУ захищають і народ України, і Європи загалом (57%).

Соцопитування було проведено 15-17 квітня 2026 методом CATI (Computer-Assisted Telephone Interview) – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера, вибірка 1000 респондентів; опитували населення України віком 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв’язок.

Репрезентативність: вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення (помилка – не більше 3,1% з довірчою ймовірністю 0,95).