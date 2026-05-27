Інтерфакс-Україна
Політика
11:19 27.05.2026

Рада підтримала припинення повноважень нардепа Цабаля

1 хв читати
Рада підтримала припинення повноважень нардепа Цабаля

Верховна Рада схвалила дострокове припинення повноважень народного депутата Володимира Цабаля (фракція "Голос").

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", за відповідний проєкт постанови №15229 в цілому проголосували 257 народних депутатів (для прийняття рішення необхідно щонайменше 226 голосів "за") на пленарному засіданні Верховної Ради у середу.

Як повідомлялося, 12 травня Рада також розглядала постанову №15201 щодо припинення повноважень Цабаля, тоді вона набрала 209 голосів.

Цабаль був нардепом з 29 серпня 2019 року, з того часу він був секретарем бюджетного комітету Ради. На міжнародному рівні він працював заступником голови української частини Асамблеї ВРУ та Сейму Литви, заступником співголови групи з міжпарламентських зв’язків з Іспанією, секретарем групи з Нідерландами, а також входив до груп із міжпарламентських зв’язків із Ватиканом, Сінгапуром, Великою Британією, Францією та Японією.

Теги: #цабаль #припинення #повноваження

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:16 12.05.2026
Рада не підтримала припинення повноважень нардепа Цабаля

Рада не підтримала припинення повноважень нардепа Цабаля

14:34 07.04.2026
Парламент ухвалив закон про розподіл повноважень між рівнями публічного врядування

Парламент ухвалив закон про розподіл повноважень між рівнями публічного врядування

04:46 04.04.2026
Зеленський продовжив повноваження делегації в Конгресі місцевих і регіональних влад Ради Європи – указ

Зеленський продовжив повноваження делегації в Конгресі місцевих і регіональних влад Ради Європи – указ

19:59 27.03.2026
Урядовці США повідомляють союзникам, що війна з Іраном може затримати поставки зброї в Україну – ЗМІ

Урядовці США повідомляють союзникам, що війна з Іраном може затримати поставки зброї в Україну – ЗМІ

23:52 12.02.2026
Найвигідніша ситуація для Трампа - зробити це до проміжних виборів – Зеленський про завершення війни

Найвигідніша ситуація для Трампа - зробити це до проміжних виборів – Зеленський про завершення війни

14:28 06.02.2026
В Одеській та Чернівецькій областях тимчасово припинено пропуск вантажівок до Молдови

В Одеській та Чернівецькій областях тимчасово припинено пропуск вантажівок до Молдови

13:50 05.02.2026
Припинення дії договору СНО-III є прямим наслідком навмисного руйнування Росією архітектури глобальної безпеки – Сибіга

Припинення дії договору СНО-III є прямим наслідком навмисного руйнування Росією архітектури глобальної безпеки – Сибіга

16:43 28.01.2026
В Чернігові тимчасово призупиняють подачу гарячої води

В Чернігові тимчасово призупиняють подачу гарячої води

22:02 26.01.2026
Генсек ООН заявив про виключний статус Ради Безпеки ООН в питаннях миру й безпеки

Генсек ООН заявив про виключний статус Ради Безпеки ООН в питаннях миру й безпеки

18:02 19.01.2026
Міненерго припинило повноваження глави "Оператора ринку" Гавви

Міненерго припинило повноваження глави "Оператора ринку" Гавви

ВАЖЛИВЕ

Умєров у Берліні обговорив перемовний процес, а також Drone Deal – речниця

Україна пропонує ЄС роботу над різними форматами перемир'я з РФ, не лише аеропортного – Сибіга

Без США нереалістично досягти закінчення російської агресії – Сибіга

Сибіга про дзвінок Лаврова Рубіо: Яка ж зухвалість напряму інформувати найпотужнішу країну в світі про нехтування їхніми мирними зусиллями

Зеленський: Без України не може бути повноцінного європейського проєкту, і присутність України в ЄС також має бути повноцінною – повноправною

ОСТАННЄ

Матернова заявила, що Зеленський пройшов безпрецедентний шлях під час війни

Порошенко після першої зустрічі з Зеленським віч-на-віч: домовились, що діалог стане постійним

Тихановська: Лукашенко торгує політв'язнями за зняття санкцій, але знімати санкції за його співучасть у війні не можна

Сибіга подякував державам-членам ООН за засудження погроз РФ щодо їх дипмісій у Києві

Зеленський нагородив низку іноземних діячів за підтримку України та активну благодійну діяльність

Спорт не може бути платформою для легітимізації держав-агресорів – Сибіга та Бідний про рішення FIG

Голова ЄК: Підстав для зняття санкцій з білоруського хлоркалію у ЄС немає

ЄС працює над пакетом санкцій проти РФ – фон дер Ляєн

Парламент підтримав у першому читанні нову редакцію законопроєкту про Уповноваженого Ради з прав людини

Кількість країн-учасниць Чеської ініціативи щодо боєприпасів для України скоротилася вдвічі – ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА