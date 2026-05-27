Рада підтримала припинення повноважень нардепа Цабаля

Верховна Рада схвалила дострокове припинення повноважень народного депутата Володимира Цабаля (фракція "Голос").

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", за відповідний проєкт постанови №15229 в цілому проголосували 257 народних депутатів (для прийняття рішення необхідно щонайменше 226 голосів "за") на пленарному засіданні Верховної Ради у середу.

Як повідомлялося, 12 травня Рада також розглядала постанову №15201 щодо припинення повноважень Цабаля, тоді вона набрала 209 голосів.

Цабаль був нардепом з 29 серпня 2019 року, з того часу він був секретарем бюджетного комітету Ради. На міжнародному рівні він працював заступником голови української частини Асамблеї ВРУ та Сейму Литви, заступником співголови групи з міжпарламентських зв’язків з Іспанією, секретарем групи з Нідерландами, а також входив до груп із міжпарламентських зв’язків із Ватиканом, Сінгапуром, Великою Британією, Францією та Японією.