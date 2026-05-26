Інтерфакс-Україна
Політика
22:04 26.05.2026

Матернова заявила, що Зеленський пройшов безпрецедентний шлях під час війни

Матернова заявила, що Зеленський пройшов безпрецедентний шлях під час війни

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова заявила, що президент України Володимир Зеленський за сім років на посаді пройшов безпрецедентний для сучасної Європи шлях, очоливши країну під час повномасштабної війни РФ.

"У сучасній європейській історії жоден лідер не пройшов його шлях. Ніхто не провів країну через повномасштабну війну такого масштабу і країну, яка одночасно проводить реформи та бореться за своє національне виживання", – написала Матернова у Facebook.

Вона зазначила, що була присутня на інавгурації Зеленського у 2019 році як заступник генерального директора DG NEAR Європейської комісії.

За словами дипломатки, тоді Зеленський "випромінював рішучість і почуття гумору", хоча ніхто не міг передбачити подальших подій для України.

Матернова також наголосила, що Україна вже понад чотири роки "захищає європейський мир з надзвичайною мужністю та самопожертвою".

У своєму дописі посол ЄС згадала масовані російські атаки на Київ та заявила про продовження руйнувань і загибелі мирних жителів внаслідок дій РФ.

 

