Інтерфакс-Україна
Політика
20:39 26.05.2026

Порошенко після першої зустрічі з Зеленським віч-на-віч: домовились, що діалог стане постійним

1 хв читати
Порошенко після першої зустрічі з Зеленським віч-на-віч: домовились, що діалог стане постійним
Фото: https://eurosolidarity.org/2025/11/26/poroshenko-12/

Народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність", п'ятий президент України (2014-2019) Петро Порошенко повідомив за першу за багато років зустріч із чинним головою держави Володимиром Зеленським та анонсував постійний діалог з ним.

"Нарешті вперше за багато років відбулася наша зустріч із президентом Володимиром Зеленським віч-на-віч. Її ініціювали на прохання лідерів фракцій на погоджувальній раді і важливо, що у президента нас почули", – написав Порошенко у Facebook у вівторок.

Він зазначив, що в умовах війни за виживання "діалог з парламентом і відновлення його суб'єктності є важливим".

"Надто багато викликів, які можливо подолати лише спільно. Домовилися, що такі зустрічі будуть відбуватися регулярно, а діалог стане постійним", – додав Порошенко.

Як повідомлялось, Зеленський у вівторок провів зустрічі з представниками фракцій та депутатських груп.

 

Теги: #порошенко #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:59 26.05.2026
Зеленський нагородив низку іноземних діячів за підтримку України та активну благодійну діяльність

Зеленський нагородив низку іноземних діячів за підтримку України та активну благодійну діяльність

16:47 26.05.2026
Американська Ukraine Focus та Фонд Порошенка передали ЗСУ 51 карету швидкої для евакуації поранених

Американська Ukraine Focus та Фонд Порошенка передали ЗСУ 51 карету швидкої для евакуації поранених

14:21 26.05.2026
Зеленський обговорив із Тихановською намагання Росії втягнути ще більше Білорусь у війну проти України

Зеленський обговорив із Тихановською намагання Росії втягнути ще більше Білорусь у війну проти України

14:16 26.05.2026
Україна готує міжнародний форум Карпатського макрорегіону – Зеленський

Україна готує міжнародний форум Карпатського макрорегіону – Зеленський

21:00 25.05.2026
Президент говорив про досяжність припинення гарячої фази війни до кінця року – депутати

Президент говорив про досяжність припинення гарячої фази війни до кінця року – депутати

20:00 25.05.2026
Україна очікує нових заходів із представниками президента США – Зеленський

Україна очікує нових заходів із представниками президента США – Зеленський

19:56 25.05.2026
Зеленський обговорив пріоритети на найближчий час із фракцією "Слуга народу"

Зеленський обговорив пріоритети на найближчий час із фракцією "Слуга народу"

19:50 25.05.2026
Зеленський: Довгий час не було прогресу щодо розширення виробництва антибалістики зі США

Зеленський: Довгий час не було прогресу щодо розширення виробництва антибалістики зі США

15:23 25.05.2026
Зеленський планує зустрітися з фракцією "Слуга народу" у понеділок – джерело

Зеленський планує зустрітися з фракцією "Слуга народу" у понеділок – джерело

11:02 25.05.2026
Лідер ОУН Мельник повернувся в Україну, яка стала далекобійною і яка буде жити в мирі, – Зеленський

Лідер ОУН Мельник повернувся в Україну, яка стала далекобійною і яка буде жити в мирі, – Зеленський

ВАЖЛИВЕ

Умєров у Берліні обговорив перемовний процес, а також Drone Deal – речниця

Україна пропонує ЄС роботу над різними форматами перемир'я з РФ, не лише аеропортного – Сибіга

Без США нереалістично досягти закінчення російської агресії – Сибіга

Сибіга про дзвінок Лаврова Рубіо: яка ж зухвалість напряму інформувати найпотужнішу країну в світі про нехтування їхніми мирними зусиллями

Зеленський: Без України не може бути повноцінного європейського проєкту, і присутність України в ЄС також має бути повноцінною – повноправною

ОСТАННЄ

Тихановська: Лукашенко торгує політв'язнями за зняття санкцій, але знімати санкції за його співучасть у війні не можна

Сибіга подякував державам-членам ООН за засудження погроз РФ щодо їх дипмісій у Києві

Спорт не може бути платформою для легітимізації держав-агресорів – Сибіга та Бідний про рішення FIG

Голова ЄК: Підстав для зняття санкцій з білоруського хлоркалію у ЄС немає

ЄС працює над пакетом санкцій проти РФ – фон дер Ляєн

Парламент підтримав у першому читанні нову редакцію законопроєкту про Уповноваженого Ради з прав людини

Кількість країн-учасниць Чеської ініціативи щодо боєприпасів для України скоротилася вдвічі – ЗМІ

ЦВК визнала П'ятигорця обраним нардепом від "Євросолідарності", він офіційно відмовився від мандату

Умєров у Берліні обговорив перемовний процес, а також Drone Deal – речниця

Рада схвалила за основу законопроєкт щодо імплементації приєднання України до Конвенції про боротьбу з підкупом посадових осіб у міжнародних ділових операціях

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА