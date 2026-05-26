Тихановська: Лукашенко торгує політв'язнями за зняття санкцій, але знімати санкції за його співучасть у війні не можна

Фото: https://t.me/tsikhanouskaya

Санкції, введені США проти керівництва Білорусі за порушення прав людини можна використовувати для звільнення людей, натомість європейські санкції були введені за співучасть у війні проти України, і до її завершення про їх зняття мова йти не може, застерігає голова Об'єднаного перехідного кабінету білоруської демократичної опозиції Світлана Тихановська.

"Більшість американських санкцій були запроваджені за порушення прав людини в Білорусі. І їх апріорі можна використовувати для звільнення людей. Водночас європейські санкції були введені за співучасть Лукашенка у війні. І тому ці санкції ніяк не можна використовувати, щоб задобрювати Лукашенка", – сказала Тихановська на пресконференції в Києві у вівторок.

За її словами, коли у співпраці з американською стороною почався гуманітарний трек зі звільнення політв'язнів, "одразу було зрозуміло, що Лукашенко звільняє людей не тому, що став гуманним чи людяним, а тому, що хоче продати політв'язнів". "І ми всі розуміємо, що у президента Трампа більш транзакційний підхід, і він публічно заявляв, що Лукашенко має звільнити 1300 людей. І вони рухаються в цьому гуманітарному треку", – розповіла опозиціонерка.

Тихановська розповіла про вироблену схему, "яку просимо підтримувати наших партнерів: американські санкції – для звільнення людей, європейські санкції – для звільнення країни".

"Бо на цей момент звільняють частину людей, але вдвічі більше саджають. Це такий конвеєр, який треба зупинити. І коли ми говоримо про звільнення країни, ми маємо на увазі припинення репресій, початок діалогу демократичних сил із представниками режиму, національний діалог, до якого ми прагнемо. І тоді буде зрозуміло, що можна використовувати. І, звісно, має закінчитися війна. І Білорусь більше не повинна використовуватися ані логістично, ані інфраструктурно в цілях Путіна. Лише тоді ми можемо говорити про зняття санкцій", – сказала вона.

Тихановська подякувала європейським партнерам та Україні зокрема за принципову позицію, "що Лукашенка не можна перевиховати, що з його злочинами не можна миритися і що щодо диктаторів працює лише тиск".