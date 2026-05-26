Сибіга подякував державам-членам ООН за засудження погроз РФ щодо їх дипмісій у Києві

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував 50 державам-членам ООН та Делегації ЄС, які стали співспонсорами Спільної заяви, виголошеного перед відкритими дебатами Ради безпеки ООН у вівторок у відповідь на нещодавню комбіновану атаку РФ проти України.

"Я також висловлюю подяку державам-членам за їх принципове засудження погроз Росії щодо дипломатичних місій у Києві та ціную тих колег-дипломатів, які відкидають цей шантаж", – написав Сибіга в Х.

За його словами, Україна залишається відданою зусиллям заради миру, а довіра та ефективність будь-яких зусиль щодо дотримання цілей і принципів Статуту ООН залежатиме безпосередньо від здатності міжнародної спільноти зупинити збройну агресію РФ проти України.

Як повідомлялося, глава МЗС РФ Сергій Лавров під час телефонної розмови з держсекретарем США Марко Рубіо "офіційно довів" до американської сторони, що російська армія "приступає" до системних ударів по об’єктах у Києві, які нібито використовують для потреб ЗСУ.

25 травня МЗС РФ заявило про намір "послідовно завдавати системних ударів" по підприємствах українського оборонно-промислового комплексу, зокрема в Києві. Також у заяві згадуються можливі удари по "центрах ухвалення рішень" та командних пунктах. Окремо МЗС РФ попередило іноземних громадян та дипломатичні місії про необхідність покинути Київ, а жителів столиці – уникати об’єктів військової та адміністративної інфраструктури.

Сибіга заявив, що російські погрози нових ударів по Києву мають на меті залякати західних дипломатів, але Україна не очікує, що цей шантаж спрацює.

У посольствах Німеччини та Франції в Україні, зокрема, заявили, що продовжуватимуть працювати у звичайному режимі, попри погрози РФ.