Інтерфакс-Україна
Політика
19:01 26.05.2026

Сибіга подякував державам-членам ООН за засудження погроз РФ щодо їх дипмісій у Києві

2 хв читати
Сибіга подякував державам-членам ООН за засудження погроз РФ щодо їх дипмісій у Києві
Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував 50 державам-членам ООН та Делегації ЄС, які стали співспонсорами Спільної заяви, виголошеного перед відкритими дебатами Ради безпеки ООН у вівторок у відповідь на нещодавню комбіновану атаку РФ проти України.

"Я також висловлюю подяку державам-членам за їх принципове засудження погроз Росії щодо дипломатичних місій у Києві та ціную тих колег-дипломатів, які відкидають цей шантаж", – написав Сибіга в Х.

За його словами, Україна залишається відданою зусиллям заради миру, а довіра та ефективність будь-яких зусиль щодо дотримання цілей і принципів Статуту ООН залежатиме безпосередньо від здатності міжнародної спільноти зупинити збройну агресію РФ проти України.

Як повідомлялося, глава МЗС РФ Сергій Лавров під час телефонної розмови з держсекретарем США Марко Рубіо "офіційно довів" до американської сторони, що російська армія "приступає" до системних ударів по об’єктах у Києві, які нібито використовують для потреб ЗСУ.

25 травня МЗС РФ заявило про намір "послідовно завдавати системних ударів" по підприємствах українського оборонно-промислового комплексу, зокрема в Києві. Також у заяві згадуються можливі удари по "центрах ухвалення рішень" та командних пунктах. Окремо МЗС РФ попередило іноземних громадян та дипломатичні місії про необхідність покинути Київ, а жителів столиці – уникати об’єктів військової та адміністративної інфраструктури.

Сибіга заявив, що російські погрози нових ударів по Києву мають на меті залякати західних дипломатів, але Україна не очікує, що цей шантаж спрацює.

У посольствах Німеччини та Франції в Україні, зокрема, заявили, що продовжуватимуть працювати у звичайному режимі, попри погрози РФ.

Теги: #оон #атаки_рф #сибіга

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:06 26.05.2026
Генсек ООН висловив стурбованість заявами РФ щодо планів ударів по Києву

Генсек ООН висловив стурбованість заявами РФ щодо планів ударів по Києву

18:45 26.05.2026
Спорт не може бути платформою для легітимізації держав-агресорів – Сибіга та Бідний про рішення FIG

Спорт не може бути платформою для легітимізації держав-агресорів – Сибіга та Бідний про рішення FIG

18:08 26.05.2026
Сибіга закликав Гутерреша змусити РФ припинити атаки на гуманітарні місії після удару по складу ООН у Дніпрі

Сибіга закликав Гутерреша змусити РФ припинити атаки на гуманітарні місії після удару по складу ООН у Дніпрі

16:47 26.05.2026
Україна пропонує ЄС роботу над різними форматами перемир'я з РФ, не лише аеропортного – Сибіга

Україна пропонує ЄС роботу над різними форматами перемир'я з РФ, не лише аеропортного – Сибіга

16:28 26.05.2026
Сибіга у середу обговорить з главами МЗС країн ЄС формат участі Європи у мирних переговорах

Сибіга у середу обговорить з главами МЗС країн ЄС формат участі Європи у мирних переговорах

16:00 26.05.2026
Без США нереалістично досягти закінчення російської агресії – Сибіга

Без США нереалістично досягти закінчення російської агресії – Сибіга

15:55 26.05.2026
Сибіга про дзвінок Лаврова Рубіо: яка ж зухвалість напряму інформувати найпотужнішу країну в світі про нехтування їхніми мирними зусиллями

Сибіга про дзвінок Лаврова Рубіо: яка ж зухвалість напряму інформувати найпотужнішу країну в світі про нехтування їхніми мирними зусиллями

15:47 26.05.2026
У Дніпрі внаслідок російського удару пошкоджено склад ВПП ООН, знищено гумдопомоги на $1,4 млн – ООН

У Дніпрі внаслідок російського удару пошкоджено склад ВПП ООН, знищено гумдопомоги на $1,4 млн – ООН

15:09 26.05.2026
Російський БЕК атакував вітрильний фрегат "Дружба" в Одеському морпорту – радник Міноборони

Російський БЕК атакував вітрильний фрегат "Дружба" в Одеському морпорту – радник Міноборони

14:51 26.05.2026
В Запоріжжі постраждало 12 людей – ОВА

В Запоріжжі постраждало 12 людей – ОВА

ВАЖЛИВЕ

Умєров у Берліні обговорив перемовний процес, а також Drone Deal – речниця

Україна пропонує ЄС роботу над різними форматами перемир'я з РФ, не лише аеропортного – Сибіга

Без США нереалістично досягти закінчення російської агресії – Сибіга

Сибіга про дзвінок Лаврова Рубіо: яка ж зухвалість напряму інформувати найпотужнішу країну в світі про нехтування їхніми мирними зусиллями

Зеленський: Без України не може бути повноцінного європейського проєкту, і присутність України в ЄС також має бути повноцінною – повноправною

ОСТАННЄ

Тихановська: Лукашенко торгує політв'язнями за зняття санкцій, але знімати санкції за його співучасть у війні не можна

Зеленський нагородив низку іноземних діячів за підтримку України та активну благодійну діяльність

Голова ЄК: Підстав для зняття санкцій з білоруського хлоркалію у ЄС немає

ЄС працює над пакетом санкцій проти РФ – фон дер Ляєн

Парламент підтримав у першому читанні нову редакцію законопроєкту про Уповноваженого Ради з прав людини

Кількість країн-учасниць Чеської ініціативи щодо боєприпасів для України скоротилася вдвічі – ЗМІ

ЦВК визнала П'ятигорця обраним нардепом від "Євросолідарності", він офіційно відмовився від мандату

Умєров у Берліні обговорив перемовний процес, а також Drone Deal – речниця

Рада схвалила за основу законопроєкт щодо імплементації приєднання України до Конвенції про боротьбу з підкупом посадових осіб у міжнародних ділових операціях

Американська Ukraine Focus та Фонд Порошенка передали ЗСУ 51 карету швидкої для евакуації поранених

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА