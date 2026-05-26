Зеленський нагородив низку іноземних діячів за підтримку України та активну благодійну діяльність
Президент України Володимир Зеленський своїм указом нагородив орденом княгині Ольги ІІІ ступеня віцепрем’єр-міністра, міністра федерального міністерства з економіки, промисловості, захисту навколишнього середовища та енергетики землі Північний Рейн-Вестфалія (ФРН) Мону Нойбаур.
Відповідний документ №428/2026 оприлюднено на сайті Офісу президента України у вівторок.
Цим же указом нагороджено відзнакою президента України "Золоте серце" мера міста Орлеан Сержа Груара, мера міста Нансі Матьйо Кляйна (обидва – Франція), бурмістра міста Плонськ (Польща) Анджея Юзефа Петрасіка.
Указаних осіб нагороджено "за вагомий особистий внесок у розвиток двостороннього співробітництва, підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, активну благодійну діяльність, популяризацію Української держави у світі".