Інтерфакс-Україна
Політика
18:59 26.05.2026

Зеленський нагородив низку іноземних діячів за підтримку України та активну благодійну діяльність

1 хв читати
Зеленський нагородив низку іноземних діячів за підтримку України та активну благодійну діяльність
Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський своїм указом нагородив орденом княгині Ольги ІІІ ступеня віцепрем’єр-міністра, міністра федерального міністерства з економіки, промисловості, захисту навколишнього середовища та енергетики землі Північний Рейн-Вестфалія (ФРН) Мону Нойбаур.

Відповідний документ №428/2026 оприлюднено на сайті Офісу президента України у вівторок.

Цим же указом нагороджено відзнакою президента України "Золоте серце" мера міста Орлеан Сержа Груара, мера міста Нансі Матьйо Кляйна (обидва – Франція), бурмістра міста Плонськ (Польща) Анджея Юзефа Петрасіка.

Указаних осіб нагороджено "за вагомий особистий внесок у розвиток двостороннього співробітництва, підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, активну благодійну діяльність, популяризацію Української держави у світі".

Теги: #допомога_україні #зеленський #нагороди

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:21 26.05.2026
Зеленський обговорив із Тихановською намагання Росії втягнути ще більше Білорусь у війну проти України

Зеленський обговорив із Тихановською намагання Росії втягнути ще більше Білорусь у війну проти України

14:16 26.05.2026
Україна готує міжнародний форум Карпатського макрорегіону – Зеленський

Україна готує міжнародний форум Карпатського макрорегіону – Зеленський

21:00 25.05.2026
Президент говорив про досяжність припинення гарячої фази війни до кінця року – депутати

Президент говорив про досяжність припинення гарячої фази війни до кінця року – депутати

20:00 25.05.2026
Україна очікує нових заходів із представниками президента США – Зеленський

Україна очікує нових заходів із представниками президента США – Зеленський

19:56 25.05.2026
Зеленський обговорив пріоритети на найближчий час із фракцією "Слуга народу"

Зеленський обговорив пріоритети на найближчий час із фракцією "Слуга народу"

19:50 25.05.2026
Зеленський: Довгий час не було прогресу щодо розширення виробництва антибалістики зі США

Зеленський: Довгий час не було прогресу щодо розширення виробництва антибалістики зі США

17:34 25.05.2026
Велика Британія відхилила план НАТО щодо надання додаткової військової допомоги Україні – ЗМІ

Велика Британія відхилила план НАТО щодо надання додаткової військової допомоги Україні – ЗМІ

15:23 25.05.2026
Зеленський планує зустрітися з фракцією "Слуга народу" у понеділок – джерело

Зеленський планує зустрітися з фракцією "Слуга народу" у понеділок – джерело

11:02 25.05.2026
Лідер ОУН Мельник повернувся в Україну, яка стала далекобійною і яка буде жити в мирі, – Зеленський

Лідер ОУН Мельник повернувся в Україну, яка стала далекобійною і яка буде жити в мирі, – Зеленський

13:31 24.05.2026
Зеленський уже поговорив з Макроном та Стьоре, комунікація з партнерами продовжиться

Зеленський уже поговорив з Макроном та Стьоре, комунікація з партнерами продовжиться

ВАЖЛИВЕ

Умєров у Берліні обговорив перемовний процес, а також Drone Deal – речниця

Україна пропонує ЄС роботу над різними форматами перемир'я з РФ, не лише аеропортного – Сибіга

Без США нереалістично досягти закінчення російської агресії – Сибіга

Сибіга про дзвінок Лаврова Рубіо: яка ж зухвалість напряму інформувати найпотужнішу країну в світі про нехтування їхніми мирними зусиллями

Зеленський: Без України не може бути повноцінного європейського проєкту, і присутність України в ЄС також має бути повноцінною – повноправною

ОСТАННЄ

Сибіга подякував державам-членам ООН за засудження погроз РФ щодо їх дипмісій у Києві

Спорт не може бути платформою для легітимізації держав-агресорів – Сибіга та Бідний про рішення FIG

Голова ЄК: Підстав для зняття санкцій з білоруського хлоркалію у ЄС немає

ЄС працює над пакетом санкцій проти РФ – фон дер Ляєн

Парламент підтримав у першому читанні нову редакцію законопроєкту про Уповноваженого Ради з прав людини

Кількість країн-учасниць Чеської ініціативи щодо боєприпасів для України скоротилася вдвічі – ЗМІ

ЦВК визнала П'ятигорця обраним нардепом від "Євросолідарності", він офіційно відмовився від мандату

Умєров у Берліні обговорив перемовний процес, а також Drone Deal – речниця

Рада схвалила за основу законопроєкт щодо імплементації приєднання України до Конвенції про боротьбу з підкупом посадових осіб у міжнародних ділових операціях

Американська Ukraine Focus та Фонд Порошенка передали ЗСУ 51 карету швидкої для евакуації поранених

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА