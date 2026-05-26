Спорт не може бути платформою для легітимізації держав-агресорів – Сибіга та Бідний про рішення FIG

Міністерство молоді та спорту України, 19.01.2026 | Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та міністр молоді та спорту України Матвій Бідний засудили останні рішення Міжнародної федерації гімнастики (FIG) та Європейської гімнастики щодо допуску спортсменів з РФ та Республіки Білорусь до міжнародних змагань під національною символікою та закликали міжнародну спортивну спільноту, національні федерації та всіх партнерів не підтримувати це рішення.

"Такі кроки суперечать фундаментальним принципам справедливості, солідарності та миру, на яких має ґрунтуватися міжнародний спорт. Нічого не змінилося: Росія продовжує свою незаконну та неспровоковану агресію проти України, щодня вбиваючи мирних людей, руйнуючи українські міста та цивільну інфраструктуру… На цьому тлі повернення представників держав-агресорів під національними прапорами створює хибний сигнал про нібито "нормалізацію" ситуації та фактично ігнорує війну і злочини, які Росія продовжує вчиняти проти українського народу", – йдеться в спільній заяві Сибіги та Бідного, опублікованій у вівторок.

Вони зазначили, що українські спортсмени продовжують тренуватися в умовах постійної небезпеки, повітряних тривог, обстрілів та обмеженого доступу до спортивної інфраструктури, а багато атлетів були змушені залишити свої домівки та втратили можливість повноцінної підготовки.

"Ми закликаємо Генеральну асамблею, міжнародну спортивну спільноту, національні федерації та всіх партнерів не підтримувати цинічне рішення Виконавчого комітету, залишаючись вірними принципам олімпійського руху, міжнародного права та людської гідності. Спорт не може бути платформою для легітимізації держав-агресорів та їхньої пропаганди", – наголошується в заяві.

Як повідомлялося, раніше у Міністерстві молоді і спорту України назвали зрадою Олімпійської хартії рішення міжнародних спортивних федерацій про зняття обмежень з представників РФ та Білорусі. "Світові спортивні інституції продовжують здавати свої моральні позиції. Ми бачимо, що дедалі більше міжнародних федерацій здаються перед тиском, грошима та лобізмом росії. Тільки з останнього – міжнародні федерації гімнастики та боротьби дозволили представникам РФ і Білорусі виступати без обмежень. Подібне рішення щодо Білорусі ухвалили і Всесвітня боксерська організація та Міжнародний союз сучасного п’ятиборства. Поки російські дрони та ракети щодня руйнують українські міста, знищують спортивні школи та вбивають наших атлетів, спортивні функціонери вирішили, що "спорт поза політикою". Вони повертають прапори та голос тим, хто є частиною пропагандистської машини Кремля. Це пряма зрада Олімпійської хартії та ляпас усьому цивілізованому спортивному світу", – йдеться у заяві.

У відомстві констатували, що спроби Росії повернути свій вплив у міжнародних федераціях були прогнозованими. "Тому наша відповідь залишається системною. Наша присутність на змаганнях, кожна українська медаль та жорстка юридична позиція – це наші базові інструменти для захисту інтересів наших спортсменів та держави", – наголосили в міністерстві.