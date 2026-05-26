Інтерфакс-Україна
Політика
18:45 26.05.2026

Спорт не може бути платформою для легітимізації держав-агресорів – Сибіга та Бідний про рішення FIG

Міністерство молоді та спорту України, 19.01.2026
Міністерство молоді та спорту України, 19.01.2026

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та міністр молоді та спорту України Матвій Бідний засудили останні рішення Міжнародної федерації гімнастики (FIG) та Європейської гімнастики щодо допуску спортсменів з РФ та Республіки Білорусь до міжнародних змагань під національною символікою та закликали міжнародну спортивну спільноту, національні федерації та всіх партнерів не підтримувати це рішення.

"Такі кроки суперечать фундаментальним принципам справедливості, солідарності та миру, на яких має ґрунтуватися міжнародний спорт. Нічого не змінилося: Росія продовжує свою незаконну та неспровоковану агресію проти України, щодня вбиваючи мирних людей, руйнуючи українські міста та цивільну інфраструктуру… На цьому тлі повернення представників держав-агресорів під національними прапорами створює хибний сигнал про нібито "нормалізацію" ситуації та фактично ігнорує війну і злочини, які Росія продовжує вчиняти проти українського народу", – йдеться в спільній заяві Сибіги та Бідного, опублікованій у вівторок.

Вони зазначили, що українські спортсмени продовжують тренуватися в умовах постійної небезпеки, повітряних тривог, обстрілів та обмеженого доступу до спортивної інфраструктури, а багато атлетів були змушені залишити свої домівки та втратили можливість повноцінної підготовки.

"Ми закликаємо Генеральну асамблею, міжнародну спортивну спільноту, національні федерації та всіх партнерів не підтримувати цинічне рішення Виконавчого комітету, залишаючись вірними принципам олімпійського руху, міжнародного права та людської гідності. Спорт не може бути платформою для легітимізації держав-агресорів та їхньої пропаганди", – наголошується в заяві.

Як повідомлялося, раніше у Міністерстві молоді і спорту України назвали зрадою Олімпійської хартії рішення міжнародних спортивних федерацій про зняття обмежень з представників РФ та Білорусі. "Світові спортивні інституції продовжують здавати свої моральні позиції. Ми бачимо, що дедалі більше міжнародних федерацій здаються перед тиском, грошима та лобізмом росії. Тільки з останнього – міжнародні федерації гімнастики та боротьби дозволили представникам РФ і Білорусі виступати без обмежень. Подібне рішення щодо Білорусі ухвалили і Всесвітня боксерська організація та Міжнародний союз сучасного п’ятиборства. Поки російські дрони та ракети щодня руйнують українські міста, знищують спортивні школи та вбивають наших атлетів, спортивні функціонери вирішили, що "спорт поза політикою". Вони повертають прапори та голос тим, хто є частиною пропагандистської машини Кремля. Це пряма зрада Олімпійської хартії та ляпас усьому цивілізованому спортивному світу", – йдеться у заяві.

У відомстві констатували, що спроби Росії повернути свій вплив у міжнародних федераціях були прогнозованими. "Тому наша відповідь залишається системною. Наша присутність на змаганнях, кожна українська медаль та жорстка юридична позиція – це наші базові інструменти для захисту інтересів наших спортсменів та держави", – наголосили в міністерстві.

Теги: #росія #сибіга #білорусь #бідний_матвій #гімнастика

19:01 26.05.2026
Сибіга подякував державам-членам ООН за засудження погроз РФ щодо їх дипмісій у Києві

18:46 26.05.2026
Командувач СБС повідомив про плани відповіді Білорусі, якщо та вступить у війну на боці РФ: перші 500 цілей вже на олівці

18:20 26.05.2026
Фінляндія залишає кордон із РФ закритим до подальшого повідомлення – МВС республіки

18:08 26.05.2026
Сибіга закликав Гутерреша змусити РФ припинити атаки на гуманітарні місії після удару по складу ООН у Дніпрі

18:06 26.05.2026
Голова ЄК: Підстав для зняття санкцій з білоруського хлоркалію у ЄС немає

16:47 26.05.2026
Україна пропонує ЄС роботу над різними форматами перемир'я з РФ, не лише аеропортного – Сибіга

16:28 26.05.2026
Сибіга у середу обговорить з главами МЗС країн ЄС формат участі Європи у мирних переговорах

16:00 26.05.2026
Без США нереалістично досягти закінчення російської агресії – Сибіга

15:57 26.05.2026
ДПСУ про заяви режима Лукашенка щодо БПЛА: Чергова спроба білорусі звинуватити в чомусь Україну і перекинути на нас відповідальність

15:55 26.05.2026
Сибіга про дзвінок Лаврова Рубіо: яка ж зухвалість напряму інформувати найпотужнішу країну в світі про нехтування їхніми мирними зусиллями

