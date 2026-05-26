Інтерфакс-Україна
Політика
18:06 26.05.2026

Голова ЄК: Підстав для зняття санкцій з білоруського хлоркалію у ЄС немає

2 хв читати
Голова ЄК: Підстав для зняття санкцій з білоруського хлоркалію у ЄС немає
Фото: https://edition.cnn.com

Допоки не зміняться причини, через які було запроваджено європейські санкції щодо білоруських калійних добрив, підстав для скасування немає, заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Санкції було продовжено не так давно. Поки зберігаються причини, через які вони були введені, поки вони не зміняться, я не бачу підстав для їхнього скасування", – сказала фон дер Ляєн, яка перебуває з візитом у Вільнюсі, її цитують литовські ЗМІ.

Ця заява прозвучала на тлі повідомлень про те, що США домагаються скасування європейських санкцій на транзит білоруських добрив.

Як повідомлялося, США в середині березня цього року скасували санкції щодо "Білоруськалію", Белінвестбанку, Банку розвитку Білорусі та Міністерства фінансів. Їх було скасовано після того, як спеціальний посланник США щодо Білорусі Джон Коул у Мінську зустрівся з президентом Олександром Лукашенком. Литовське МЗС у травні повідомило, що США чинять тиск, щоб домогтися відновлення транзиту білоруських добрив через Литву, проте пізніше цю заяву спростував президент країни Гітанас Науседа.

США запровадили санкції щодо "Білоруськалію" в серпні 2021 року. ЄС запровадив основні секторальні санкції проти калійної галузі Білорусі в червні того самого року, протягом 2022 року їх було посилено.

З 1 лютого 2022 року уряд Литви розірвав договір із "Білоруськалієм" на транзит хлоркалію через порт Клайпеди, через який традиційно перевалювали практично весь річний обсяг експорту білоруського хлоркалію – 10-11 млн тонн.

Теги: #білорусь #добрива #санкції #фон_дер_ляєн

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:59 26.05.2026
ЄС працює над пакетом санкцій проти РФ – фон дер Ляєн

ЄС працює над пакетом санкцій проти РФ – фон дер Ляєн

15:57 26.05.2026
ДПСУ про заяви режима Лукашенка щодо БПЛА: Чергова спроба білорусі звинуватити в чомусь Україну і перекинути на нас відповідальність

ДПСУ про заяви режима Лукашенка щодо БПЛА: Чергова спроба білорусі звинуватити в чомусь Україну і перекинути на нас відповідальність

19:38 25.05.2026
Сибіга: Не потрібно мати ілюзії, що послабленнями санкцій можна відтягти Білорусь з якоїсь сфери впливу Росії

Сибіга: Не потрібно мати ілюзії, що послабленнями санкцій можна відтягти Білорусь з якоїсь сфери впливу Росії

19:12 25.05.2026
Сибіга після перемовин із Тихановською у Києві: Білоруси заслуговують на свободу та право самостійно визначати майбутнє своєї держави

Сибіга після перемовин із Тихановською у Києві: Білоруси заслуговують на свободу та право самостійно визначати майбутнє своєї держави

14:28 25.05.2026
Мінспорту: зняття обмежень з представників РФ та Білорусі є зрадою Олімпійської хартії

Мінспорту: зняття обмежень з представників РФ та Білорусі є зрадою Олімпійської хартії

10:32 25.05.2026
Європейська федерація гімнастики зняла обмеження з росіян та білорусів після рішення World Gymnastics

Європейська федерація гімнастики зняла обмеження з росіян та білорусів після рішення World Gymnastics

15:20 23.05.2026
Зеленський: Ми готуємо нові наші санкційні рішення – як далекобійні, так і юридичні

Зеленський: Ми готуємо нові наші санкційні рішення – як далекобійні, так і юридичні

14:06 23.05.2026
Зеленський ввів в дію санкції проти 29 торгових суден, що здійснюють перевезення воєнних вантажів для РФ

Зеленський ввів в дію санкції проти 29 торгових суден, що здійснюють перевезення воєнних вантажів для РФ

14:03 23.05.2026
Україна застосувала санкції проти 127 окупантів, які причетні до ракетних ударів по країні – ОП

Україна застосувала санкції проти 127 окупантів, які причетні до ракетних ударів по країні – ОП

13:48 23.05.2026
Сибіга: ми працюємо з партнерами, аби мінімізувати загрозу з білоруської сторони

Сибіга: ми працюємо з партнерами, аби мінімізувати загрозу з білоруської сторони

ВАЖЛИВЕ

Умєров у Берліні обговорив перемовний процес, а також Drone Deal – речниця

Україна пропонує ЄС роботу над різними форматами перемир'я з РФ, не лише аеропортного – Сибіга

Без США нереалістично досягти закінчення російської агресії – Сибіга

Сибіга про дзвінок Лаврова Рубіо: яка ж зухвалість напряму інформувати найпотужнішу країну в світі про нехтування їхніми мирними зусиллями

Зеленський: Без України не може бути повноцінного європейського проєкту, і присутність України в ЄС також має бути повноцінною – повноправною

ОСТАННЄ

Парламент підтримав у першому читанні нову редакцію законопроєкту про Уповноваженого Ради з прав людини

Кількість країн-учасниць Чеської ініціативи щодо боєприпасів для України скоротилася вдвічі – ЗМІ

ЦВК визнала П'ятигорця обраним нардепом від "Євросолідарності", він офіційно відмовився від мандату

Умєров у Берліні обговорив перемовний процес, а також Drone Deal – речниця

Рада схвалила за основу законопроєкт щодо імплементації приєднання України до Конвенції про боротьбу з підкупом посадових осіб у міжнародних ділових операціях

Американська Ukraine Focus та Фонд Порошенка передали ЗСУ 51 карету швидкої для евакуації поранених

Україна пропонує ЄС роботу над різними форматами перемир'я з РФ, не лише аеропортного – Сибіга

Сибіга у середу обговорить з главами МЗС країн ЄС формат участі Європи у мирних переговорах

Президент зустрічається з представниками фракцій та груп

Без США нереалістично досягти закінчення російської агресії – Сибіга

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА