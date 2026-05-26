Голова ЄК: Підстав для зняття санкцій з білоруського хлоркалію у ЄС немає

Допоки не зміняться причини, через які було запроваджено європейські санкції щодо білоруських калійних добрив, підстав для скасування немає, заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Санкції було продовжено не так давно. Поки зберігаються причини, через які вони були введені, поки вони не зміняться, я не бачу підстав для їхнього скасування", – сказала фон дер Ляєн, яка перебуває з візитом у Вільнюсі, її цитують литовські ЗМІ.

Ця заява прозвучала на тлі повідомлень про те, що США домагаються скасування європейських санкцій на транзит білоруських добрив.

Як повідомлялося, США в середині березня цього року скасували санкції щодо "Білоруськалію", Белінвестбанку, Банку розвитку Білорусі та Міністерства фінансів. Їх було скасовано після того, як спеціальний посланник США щодо Білорусі Джон Коул у Мінську зустрівся з президентом Олександром Лукашенком. Литовське МЗС у травні повідомило, що США чинять тиск, щоб домогтися відновлення транзиту білоруських добрив через Литву, проте пізніше цю заяву спростував президент країни Гітанас Науседа.

США запровадили санкції щодо "Білоруськалію" в серпні 2021 року. ЄС запровадив основні секторальні санкції проти калійної галузі Білорусі в червні того самого року, протягом 2022 року їх було посилено.

З 1 лютого 2022 року уряд Литви розірвав договір із "Білоруськалієм" на транзит хлоркалію через порт Клайпеди, через який традиційно перевалювали практично весь річний обсяг експорту білоруського хлоркалію – 10-11 млн тонн.