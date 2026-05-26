Парламент підтримав у першому читанні нову редакцію законопроєкту про Уповноваженого Ради з прав людини

Верховна Рада підтримала у першому читання нову редакцію законопроєкту "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини" (№ 13181).

За відповідне рішення проголосували 256 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради у вівторок.

Як зазначається у пояснювальній записці, нова редакція законопроєкту відповідає Паризький та Венеційським принципам, кращим практикам європейських країн та законодавству ЄС.

Проєкт закону передбачає зниження вікового цензу для кандидатів на посаду Уповноваженого з 40 до 35 років. Документ також пропонує впровадити нову процедуру призначення на посаду уповноваженого з чітким визначенням строків для кожного етапу її проходження.

Крім того, законопроєкт визначає повноваження керівника секретаріату Уповноваженого, звільнення та призначення з посад працівників секретаріату, можливість фінансування діяльності Уповноваженого коштом джерел, передбачених міжнародними договорами України або проєктами міжнародної технічної допомоги.

Законопроєкт пропонує надати право Уповноваженому подавати пропозиції до проєктів законів та інших нормативно-правових актів, якщо вони впливають на права і свободи людини та громадянина, доступ до інформації з обмеженим доступом. Додатково пропонується наділити Уповноваженого правами звертатися з пропозицією щодо ратифікації міжнародних договорів у сфері прав людини, сприяти документуванню воєнних злочинів та грубих порушень прав людини, сприяти поверненню громадян України з території держави-агресора та виїзду з тимчасово окупованої території. Законопроєкт наділяє Уповноваженого правом бути присутнім на засіданнях судів усіх інстанцій, у тому числі на закритих судових засіданнях, а також звертатися до Верховної Ради з пропозицією створення тимчасової слідчої або спеціальної комісії, здійснювати моніторинг додержання прав і свобод людини та громадянина органами державної влади та місцевого самоврядування.