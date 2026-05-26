17:48 26.05.2026

Кількість країн-учасниць Чеської ініціативи щодо боєприпасів для України скоротилася вдвічі – ЗМІ

Чеська ініціатива, міжнародна програма пошуку, закупівлі та логістики артилерійських боєприпасів для України, наразі об’єднує дев’ять країн, хоча ще торік їх було 18, повідомляє Financial Times з посиланням на президента Чехії Петра Павела.

"Кількість країн, що беруть участь в очолюваній Чехією ініціативі щодо закупівлі боєприпасів для України, скоротилася вдвічі з того часу, як прем’єр-міністр Андрей Бабіш повернувся до влади в грудні, пообіцявши не зобов’язувати чеських громадян платити за українську зброю", – йдеться у повідомленні видання у вівторок.

За словами колишнього командувача НАТО, нині президента Чехії Петра Павела, наразі ініціативу фінансують лише дев’ять країн, тоді як минулого року їх було 18. "Ініціатива все ще діє, але нова складність полягає в тому, що лише близько дев’яти держав-членів роблять фінансовий внесок", – заявив президент Чехії.

Він наголосив, що ця програма забезпечувала до 50% усіх великокаліберних боєприпасів для України, тому її важко швидко замінити іншими механізмами. Павел додав, що майбутнє цієї ініціативи має бути серед питань, які обговорюватимуться на саміті НАТО в Анкарі в липні.

У виданні зауважили, що з 2024 року Прага організувала постачання до України понад 4 млн артилерійських снарядів великого калібру. Однак після повернення до влади Бабіша ситуація навколо ініціативи почала змінюватися. Під час передвиборчої кампанії він критикував програму та заявляв, що чеські громадяни не повинні оплачувати озброєння для України.

FT пише, що саме така риторика почала викликати занепокоєння серед партнерів Чехії. За словами одного із західних військових чиновників, "деякі країни зараз вважають дивним платити за те, що навіть не має належної підтримки з боку правлячих політиків країни-лідера".

Попри це, Німеччина та частина країн Північної Європи залишаються серед учасників програми. Сам Бабіш у коментарі FT заявив, що його уряд змушений зосереджуватися на внутрішніх проблемах Чехії, зокрема на високих витратах домогосподарств після конфлікту з Іраном. "У нас немає грошей, тому ми отримуємо гроші від інших країн, а потім постачаємо (боєприпаси – ІФ-У)", – заявив він.

Під час минулорічної кампанії Бабіш також погрожував повністю зупинити ініціативу, критикуючи її за нібито недостатню прозорість та можливу вигоду для чеської оборонної групи CSG. Саме компанія CSG стала головним корпоративним партнером чеського уряду у закупівлі та відновленні артилерійських снарядів у країнах поза НАТО для подальшої передачі Україні.

Власник і генеральний директор CSG Міхал Стрнад заявив, що після зміни влади ініціатива фактично опинилася у підвішеному стані на кілька місяців через юридичні питання, які не влаштовували новий уряд. Втім, за його словами, поки зарано говорити про провал програми або значне скорочення постачань для України. Стрнад пояснив, що частина країн-донорів зараз просто почала закуповувати боєприпаси безпосередньо у виробників, минаючи чеський механізм.

"(Ініціатива – ІФ-У) не мертва, вона все ще працює, але трохи повільно", – наголосив він.

