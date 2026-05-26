ЦВК визнала П'ятигорця обраним нардепом від "Євросолідарності", він офіційно відмовився від мандату

Денис П'ятигорець, який на виборах народних депутатів у 2019 році був включений до виборчого списку партії "Європейська солідарність" під №28, відмовився від депутатського мандату після того, як Центральна виборча комісія (ЦВК) у вівторок визнала його обраним нардепом по списках політсили.

"Моє остаточне рішення, яке я прийняв в принципі давно, але оголосити його відповідно до закону можна було тільки після того, як мене визнають народним депутатом, бо не можна відмовлятися від мандату авансом, то я офіційно заявляю, що я, Денис П'ятигорець, відмовляюся бути народним депутатом України. Найближчим часом я прибуду в ЦВК, щоб написати відповідну заяву", – сказав П'ятигорець у відеозаяві, опублікованій на його сторінці у Facebook у вівторок.

Він зазначив, що почав займатися політикою ще з 1997 року, стати нардепом було його мрією, але ще у 2019 році він прийняв рішення, що "з політикою закінчує". "Наразі з того часу, як я перестав цікавитися і займатися політикою, я настільки відчуваю себе зайвим в цій історії, настільки не розумію, що зараз там відбувається, що я переконаний: мій час давно пройшов", – сказав П'ятигорець.

Він вважає, що в нинішній ситуації він має займатися "тим, що тобі подобається, що у тебе виходить, а не братися за якусь мрію, яка колись була актуальна, і ти маєш все кинути, маєш кинути той колектив, з яким ти сьогодні працюєш, всі ті починання, які ти почав, і від яких залежать так само інші люди". "Щоби що? Щоб догодити своєму власному еґо? Ну точно не моя історія. Плюс почалася війна, і з самого початку війни… ми зібрали майже 1 млн доларів на допомогу ЗСУ. Будучи людиною бізнесу і людиною, яка веде соціальні мережі і організовує збори, у мене і буде, і є значно більше можливостей допомагати Збройним силам, ніж коли б я був депутатом Верховної Ради, обмежений НАБУ, НАЗК – всіма цими обмеженнями, які є у них щодо використання власних коштів, щодо власного заробітку. Бо якось красти кошти я ніколи не вмів і напевно вже і не зможу, вже старий вчитись, і брати хабарі за голосування – це теж не моє", – пояснив П'ятигорець.

Він побажав успіху колегам з "Європейської солідарності", "всім тим, хто пройде і прийде після мене".

"Я просто вважаю, що для країни, для перемоги України тут, на тому місці, на якому я зараз, і те, чим я зараз займаюся, я можу зробити більше, ніж якщо я стану народним депутатом. А сьогодні такі часи, що ти або в армії, або для армії, або навіщо ти взагалі потрібен цій країні? Тому вибачте, якщо когось розчарував… Побачимося на чергових зборах чи чергових вранішніх новинах, всім дякую. Україна переможе", – резюмував П'ятигорець.

Як повідомлялося, народний депутат Верховної Ради України VII-IX скликань (2012-16, після 2019 року), член фракції "Європейська солідарність", колишній перший віце-прем'єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі України (2016-19), ексголова Національного банку України (2014) Степан Кубів помер у віці 64 років.

Після цього П'ятигорець, якого, за інформацією сайту ЦВК, було включено до виборчого списку партії "Європейська солідарність" під №28 і на час виборів народних депутатів у 2019 році обіймав посаду заступника голови Волинської обласної державної адміністрації, отримав можливість увійти до складу Верховної Ради замість Кубіва. Зараз він волонтер та блогер, проживає у Запоріжжі.

Наступним у виборчому списку "Євросолідарності" під №29 – Андрій Левус, який був народним депутатом Верховної Ради VIII скликання (2014-2019), обраним від політичної партії "Народний фронт". Безпартійний, до парламентської діяльності був заступником голови Служби безпеки України. Проживає у Вишгороді (Київська обл).