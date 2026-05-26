Інтерфакс-Україна
Політика
17:17 26.05.2026

Умєров у Берліні обговорив перемовний процес, а також Drone Deal – речниця

Секретар РНБО Рустем Умєров у вівторок знаходиться з візитом у Берліні, зокрема, він обговорив оборонну співпрацю з радником з питань України канцлера Німеччини Гюнтером Зауттером, повідомила речниця Умєрова Діана Давітян.

"Рустем Умєров працює в Берліні. Зокрема, однією з зустрічей була з його колегою Гюнтером Зауттером. Обговорювали безпекові питання, перемовний процес, а також оборонну співпрацю, зокрема, щодо Drone Deal між Україною та Німеччиною", – сказала вона журналістам.

За словами речниці, питання "обмеженого членства в ЄС" не обговорювалося.

"Немає ніякої екстреної зустрічі. Звичайна планова робота з європейськими колегами. Вчора був Брюссель, сьогодні Берлін", – зазначила вона.

Крім того, Давітян анонсувала візити Умєрова до ще кількох європейських столиць на цьому тижні.

