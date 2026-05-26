Інтерфакс-Україна
Політика
16:59 26.05.2026

Рада схвалила за основу законопроєкт щодо імплементації приєднання України до Конвенції про боротьбу з підкупом посадових осіб у міжнародних ділових операціях

2 хв читати
Рада схвалила за основу законопроєкт щодо імплементації приєднання України до Конвенції про боротьбу з підкупом посадових осіб у міжнародних ділових операціях

Верховна Рада схвалила в першому читанні за основу законопроєкт №15056 щодо імплементації приєднання України до Конвенції про боротьбу з підкупом іноземних посадових осіб у міжнародних ділових операціях.

Згідно з трансляцією засідання, під час голосування рішення підтримали 237 народних депутатів, жодного голосу проти.

Документ визначає, що кримінальна відповідальність настає за підкуп будь-яких іноземних посадовців чи членів міжнародних парламентських асамблей.

Метою законопроєкту є уніфікація норм чинного національного законодавства з положеннями Конвенції про боротьбу з підкупом іноземних посадових осіб у міжнародних ділових операціях для забезпечення її подальшого належного виконання.

Для цього пропонується внести зміни до Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України та закону "Про запобігання корупції", зокрема привести визначення поняття "посадова особа іноземної держави" у відповідність до термінології Конвенції; уніфікувати положення кримінального законодавства щодо застосування заходів кримінально-правового характеру до правонаступників юридичних осіб; встановити, що під час досудового розслідування можуть бути оскаржені в апеляційному порядку ухвали слідчого судді про застосування обмежень щодо діяльності юридичної особи або відмову у застосуванні таких обмежень.

Крым того, передбачається, що уповноважені особи юрособи, а саме фізособи, які відповідно до закону, установчих документів юридичної особи, договору, інструкцій або інших усних чи письмових дозволів мають право діяти від імені юридичної особи або представляти її інтереси, зобов’язані вживати заходів із запобігання корупції.

Теги: #верховна_рада #підкуп #конвенція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:58 26.05.2026
Парламент підтримав у першому читанні нову редакцію законопроєкту про Уповноваженого Ради з прав людини

Парламент підтримав у першому читанні нову редакцію законопроєкту про Уповноваженого Ради з прав людини

16:29 26.05.2026
Рада відхилила законопроєкт про оподаткування EUR150, який є умовою отримання грошей МВФ та ЄС

Рада відхилила законопроєкт про оподаткування EUR150, який є умовою отримання грошей МВФ та ЄС

16:12 26.05.2026
Освітній комітет рекомендує відхилити законопроєкт про передачу Раді повноважень про реорганізацію та ліквідацію вишів

Освітній комітет рекомендує відхилити законопроєкт про передачу Раді повноважень про реорганізацію та ліквідацію вишів

14:13 26.05.2026
Направлено до суду справу Тимошенко щодо підкупу нардепів

Направлено до суду справу Тимошенко щодо підкупу нардепів

18:57 20.05.2026
Депутати пропонують зміни до Регламенту Ради для реалізації конституційного порядку оприлюднення законів

Депутати пропонують зміни до Регламенту Ради для реалізації конституційного порядку оприлюднення законів

14:14 20.05.2026
Раді пропонують встановити адмінвідповідальність за порушення вимог у сфері надання статусу ветерана війни

Раді пропонують встановити адмінвідповідальність за порушення вимог у сфері надання статусу ветерана війни

17:31 18.05.2026
Раді пропонують звернутися до міжнародної спільноти з нагоди 30-ї річниці ухвалення Конституції України

Раді пропонують звернутися до міжнародної спільноти з нагоди 30-ї річниці ухвалення Конституції України

16:54 18.05.2026
Раді пропонують привести у відповідність до Конституції закон про прокуратуру

Раді пропонують привести у відповідність до Конституції закон про прокуратуру

14:16 12.05.2026
Рада не підтримала припинення повноважень нардепа Цабаля

Рада не підтримала припинення повноважень нардепа Цабаля

14:14 12.05.2026
Рада відправила на повторне перше читання законопроєкт про оцінку майна

Рада відправила на повторне перше читання законопроєкт про оцінку майна

ВАЖЛИВЕ

Умєров у Берліні обговорив перемовний процес, а також Drone Deal – речниця

Україна пропонує ЄС роботу над різними форматами перемир'я з РФ, не лише аеропортного – Сибіга

Без США нереалістично досягти закінчення російської агресії – Сибіга

Сибіга про дзвінок Лаврова Рубіо: яка ж зухвалість напряму інформувати найпотужнішу країну в світі про нехтування їхніми мирними зусиллями

Зеленський: Без України не може бути повноцінного європейського проєкту, і присутність України в ЄС також має бути повноцінною – повноправною

ОСТАННЄ

Кількість країн-учасниць Чеської ініціативи щодо боєприпасів для України скоротилася вдвічі – ЗМІ

ЦВК визнала П'ятигорця обраним нардепом від "Євросолідарності", він офіційно відмовився від мандату

Умєров у Берліні обговорив перемовний процес, а також Drone Deal – речниця

Американська Ukraine Focus та Фонд Порошенка передали ЗСУ 51 карету швидкої для евакуації поранених

Україна пропонує ЄС роботу над різними форматами перемир'я з РФ, не лише аеропортного – Сибіга

Сибіга у середу обговорить з главами МЗС країн ЄС формат участі Європи у мирних переговорах

Президент зустрічається з представниками фракцій та груп

Без США нереалістично досягти закінчення російської агресії – Сибіга

ДПСУ про заяви режима Лукашенка щодо БПЛА: Чергова спроба білорусі звинуватити в чомусь Україну і перекинути на нас відповідальність

Сибіга про дзвінок Лаврова Рубіо: яка ж зухвалість напряму інформувати найпотужнішу країну в світі про нехтування їхніми мирними зусиллями

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА