Інтерфакс-Україна
Політика
16:47 26.05.2026

Американська Ukraine Focus та Фонд Порошенка передали ЗСУ 51 карету швидкої для евакуації поранених

Фото: https://eurosolidarity.org/2026/05/25

Більше півсотні медичних автівок для фронту передали Фонд Порошенка спільно з американською волонтерською місією Ukraine Focus.

"Ніколи ще ми не передавали одночасно таку кількість швидких для війська. 51 автомобіль швидкої допомоги – частина з них броньовані – сьогодні вирушають до наших Збройних Сил. Це результат багаторічної співпраці з моїми друзями Броком Бірманом, Крісом Фасснером та Андрієм Футеєм, волонтерами "Ukraine Focus", за підтримки "Фонду Порошенка", – написав народний депутат, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко у Facebook.

За його словами, за час цієї співпраці вдалося доставити в Україну вже понад 400 карет швидкої допомоги, і над цим працювали люди із США, Канади, Великої Британії, Франції, Німеччини та України. "Сьогоднішня передача – ще один приклад справжнього українсько-американського партнерства. Попри всі виклики, Україна і США мають залишатися разом у цій боротьбі. Саме єдність союзників, підтримка американського народу та Конгресу США є ключовою передумовою нашої перемоги і збереження України", – переконаний Порошенко.

На сайті самої Ukraine Focus повідомляється, що з 18 по 27 травня вони виконують свою 17-ту волонтерську місію в Україні. "Конвой екстрених автомобілів та інших критично важливих матеріалів буде доставлено на передову в Україні", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляється на сайті "Євросолідарності", Ukraine Focus – це волонтерська організація, яка починала з передачі 14 машин для фронту в Україні, а сьогодні вже поставила понад 400 автівок. У травні минулого року 22 машини швидкої допомоги отримали бригада ТрО ЗСУ та Медичний добровольчий батальйон "Госпітальєри"; автівки були куплені у Франції. У липні 2025 року Фонд Порошенка повідомив про розширення співпраці із американською місією.

 

